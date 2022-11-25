Nev FSM kapılarını açtı

BURSA (EKONOMİ) - Sağlık alanındaki atılımları ile güçlü bir özel hastane zinciri haline gelen Nev Sağlık Grubu'nun son markası olan Nev FSM, düzenlenen organizasyon ile hizmete açıldı. Modern teknolojiye sahip altyapı ve hizmet kalitesi ile Bursa'da Nev Esentepe ve Nev Anadolu'dan sonra Nev FSM'yi de Bursa ve bölge halkının hizmetine sunan Nev Sağlık Grubu'nun; Bursa'daki sağlık merkezi sayısı 3'e ulaştı. Nev Sağlık Grubu ayrıca bünyesine kısa süre önce NEV Bandırma'yı da dahil ederek, geleceğe dönük çok önemli bir adım daha attı.

7/24 kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti

Nev FSM bünyesinde; 6 yataklı gözlem odası, 1 ameliyathane, diş ünitesi, güzellik ünitesi, saç ekim ünitesi, radyoloji ünitesi meme kliniği, laboratuvar, acil odası, uyku laboratuvarı, fizyoterapi ünitesi 17 poliklinik odası yer alıyor. Mevcut hastanelerdeki gerek fiziki ve teknolojik altyapı yatırımları gerekse de insan kaynağını artırma hamleleriyle büyümeye devam eden Nev Sağlık Grubu, 7/24 kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

“Büyümeye devam edeceğiz”

Bursa'ya ve Türkiye’ye duydukları yüksek güven ile sağlık alanındaki yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, yeni yatırımlarla birlikte çok daha geniş kapasiteyle hizmet verdiklerini söyledi. Kopal ayrıca Nev FSM ile Bursa'ya 3. Sağlık merkezini kazandırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktarırken Nev markası ile büyümeye devam edeceklerini söyledi. Öte yandan, gün boyu süren açılış organizasyonuna kent ve ülke genelinden önemli protokol mensuplarının yanı sıra iş, sanat, spor, eğitim ve sağlık sektörlerinden çok sayıda değerli isim katıldı.

Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal (solda), Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Temsilciler Koordinatörü ve Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi'ye yeni yatırımları hakkında bilgi verdi.