Nissan Türkiye’de üst düzey atama

Nissan Türkiye, satış sonrası hizmetlerini güçlendirmeye yönelik üst düzey atmama gerçekleştirdi. Söz konusu arama ile Erkan Yazal, Satış Sonrası Direktörü oldu.

1999 yılından beri otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarında rol aldığı satış sonrası hizmetler alanında görev alan Yazal, teknik donanımına ek olarak müşteri deneyimi, pazarlama kampanyaları, pazar geliştirme gibi pek çok alanda uzmanlığa sahip.

Şubat 2024 itibarıyla Nissan Türkiye bünyesine katılan Erkan Yazal, sahip olduğu uzman birikimini Nissan Türkiye için sunacak.