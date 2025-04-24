Nokia'nın karı ilk çeyrekte beklentileri yakalayamadı

Nokia piyasa beklentilerinin oldukça altında bir ilk çeyrek kârı açıkladı ve ABD gümrük tarifelerinin ikinci çeyrek kârına 20 milyon ila 30 milyon euro arasında bir etki yapacağı tahmin edilen kısa vadeli bir kesintiye işaret etti.

2025 yılının ilk çeyreğinde karşılaştırılabilir faaliyet kârı 156 milyon euroya düşerek, analistlerin 243 milyon Euroluk ortalama tahminini yüzde 36 oranında ıskaladı.

Şirket, mobil ağlar bölümündeki tek seferlik bir masrafın üç aylık marjlar üzerinde 120 milyon Euroluk bir etkisi olduğunu söyledi.

Şirketin üç aylık net satışları, bir önceki yıla kıyasla sabit kur bazında yüzde 3 düşüşle 4,39 milyar euro olarak gerçekleşti ve analistler tarafından beklenen 4,41 milyar euronun bir kademe altında kaldı.

Nokia'nın Kuzey Amerika'daki satışları, İskandinav rakibi Ericsson'a pazar payı kaybetmesine rağmen istikrarlı bir şekilde artıyor ve yıllarca süren zayıflığın ardından yenilenen bir pazar gücünü yansıtıyor.

Nokia CEO'su Justin Hotard gazetecilere yaptığı açıklamada "Telekomünikasyon, müşterilerin harcamalarını değiştirme eğiliminde olduğu bir alan değil" dedi.