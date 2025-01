Norm Holding yapay zeka tabanlı dijital projesiyle ödül aldı

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Norm Holding, CXO Medya ve Future of Consultancy tarafından bulut bilişim ve yapay zeka ile gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendirmek için düzenlenen Future of AI & Cloud Summit Awards’tan ödülle döndü. Norm Digital ekibi tarafından STD şirketi için geliştirilen Talep Tahmini Projesi yarışmada "Best Data & Advanced Analytics" kategorisinde ödül aldı.

Norm Holding Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Direktörü Kerim Akhisaroğlu, Talep Tahmini Projesi ile yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak büyük bir dönüşüm sağladıklarını belirterek, “Projemiz, geleneksel yöntemlere kıyasla, yapay zeka tabanlı tahminlerde yüzde 54,24’lük bir iyileşme elde ediyor. Bu projede yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle bir dönüşüm hikayesi yazdık” dedi.

Norm Holding’e bağlı bir diğer şirket olan Standart Cıvata Genel Müdürü Kuntay Ayberkin ise, “Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geleceğin sürdürülebilir dünyasını tasarlıyoruz. Türkiye ve Avrupa’da bulunan, toplam 40 bin adet palet kapasiteli ve yaklaşık 15 bin ton hazır stok ile 67 şehre ve 50’den fazla ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bu proje, süreçlerimizi daha verimli hale getirdi” diye konuştu.