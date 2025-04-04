SON DAKİKA: Elektriğe zam geldi

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, 5 Nisan'dan geçerli olmak üzere, elektrikte mesken aboneler için yüzde 25, kamu ve özel sektör hizmet grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal abone grubu için yüzde 12,4 oranında zam yapıldı.

EPDK açıklamasında, meskenlerde 100 kWh tüketimin bedelinin 259,04 TL düzeyine geldiği belirtildi.

Sanayi ve elektrik üretim doğalgaz fiyatları da arttı

Yine EPDK açıklamasında, BOTAŞ'ın Nisan ayı doğalgaz toptan satış fiyatını açıkladığı belirtilerek, bu tarifeye göre sanayicilerin kullandığı doğalgaza yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise yüzde 24,2 oranında artış yapıldığı vurgulandı.

Elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonu ve enerji KİT'lerinin görev zararı nedeniyle artış olabileceği belirtiliyordu. Bu artışın sübvansiyonun azaltılması yoluyla yapılabileceği belirtiliyordu. Bu kararla, satış fiyatlarına zam yapıldı.