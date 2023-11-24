Novacheck, ilk yerli kan şekeri ölçüm cihazını piyasaya sundu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Göktürk Global Dış Ticaret A.Ş., 2020 yılı Haziran ayından bu yana dünyanın birçok noktasına savunma sanayi, medikal, gıda alanlarında ihracat gerçekleştiriyor. Göktürk Global Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan, yaptıkları 30 milyon TL’lik yatırımla medikal cihaz firması Novacheck’e ortak olarak Türkiye’de ilk yerli şeker ölçüm cihazını üretmeye başladıklarını söyledi.

Pandemi döneminde Novacheck’in ürettiği covid-19 antijen test kitlerini Amerika’ya ihraç ettiklerini dile getiren Turan, “Novacheck, Gaziantep’te kurulu olan özel bir firma. 5 yıldır kan şekeri ölçüm cihazı için 5 milyon dolar tutarında Ar-Ge yatırımı gerçekleştirildi. Bunun sonucunda Novacheck, Türkiye’nin yerli ve milli kan şekeri ölçüm cihazını üreten tek firma oldu. Günlük yaklaşık 300 bin kutu üretebiliyoruz ve tüm ekipmanları fabrikamızda yapıp, montajlıyoruz. Dünyada bu cihazları üreten 10 tane üretici var. Bizim ürünümüzü de piyasaya yeni sürdük. Tüm eczanelerde satılıyor. Yakın zamanda Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ihracatımıza başlayacağız. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) belgemizi aldıktan sonra da Amerika’ya ihracatımızı gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

Göktürk Global olarak firmaya yüzde 40’lık bir payla ortak olduklarını dile getiren Turan, “Yerli kan şekeri ölçüm cihazını dünyaya açarak, dünya markası haline getirmek için çalışacağız. 2020 yılında 11.6 milyar dolar olan şeker ölçüm cihaz ve strip pazarının 2030 yılına kadar 21,16 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemizde de önemli ithal kalemlerinden biri. Yurt dışından getirilen ürünlere ikame olarak bunu ürettik. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu bu cihazların belli bir kısmını karşılıyor. Önümüzdeki dönemde Novacheck üzerine yoğunlaşacağız. 2024 yılında ülkemizde ve dünyada gerçekleşecek olan fuarlara katılım sağlayacağız. Yakın zamanda Türkiye’deki eczacılar odaları ile iletişime geçip bölgelerde diyabet hastalığı ile ilgili toplantılar yapıp, ürünümüzün tanıtımlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yazılı ve görsel basında, sosyal medya platformlarında ve çeşitli sponsorluklarla markamızı ve ürünümüzü tanıtacağız. Novacheck'te orta vadede ihracat hedefimiz 30 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

Birçok sektörde faaliyet gösterdi

13 yaşında İzmir’de 1. Sanayi Sitesi’nde çırak olarak iş hayatına başladığını söyleyen Musa Turan, “Babamın bana hayatın bu zor yönünü göstermesi ve orada elde ettiğim hayat tecrübesi bugün yaşadığım ve elde ettiğim başarıların temelini oluşturdu. Bu yüzden babama minnettarım. Aile şirketimiz olan MimTur’u ikinci kuşak olarak devir aldıktan sonra işimin patronu olmuştum. Ahmet Nazif Zorlu’nun ‘gideceksen en uzağa git, çıkacaksan en yükseğe çık, yapacaksan en iyisini yap’ felsefesini benimseyerek yola çıktım” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler kuran Turan, “İzmir’in ilk havalimanı oteli Orty Airport Hotel’i turizm sektörüne kazandırdık. Sonrasında Manisa’da bölgenin sağlık sektörüne hizmet veren bir çamaşır yıkama fabrikası kurduk. İzmir’in tarihi ve kültürel mirası olan boyozu markalaştırarak ‘Smyrna Boyoz’ adıyla başta Amerika olmak üzere Yunanistan, İsrail, Almanya ve Avusturya’ya ihraç ettik. 2021 yılı itibariyle sermaye piyasalarına yatırım yaptık. Ülkemizin güzide otel zincirlerinden Martı Otel İşlemeleri A.Ş.’ye yüzde 5 hisse ile yatırım yaptık” diye konuştu.

Göktürk Global gıda ve savunma sanayisinde de ihracatını artırıyor

Göktürk Global olarak hem gıda hem savunma sanayisinde faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Turan, “Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası savunma sanayi transit ihracatımız artış gösterdi. Amerika başta olmak üzere, İspanya, İngiltere, Ortadoğu ve Fas’a transit ihracatlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.