Roca Türkiye'den yılı yüzde 60 büyüme ile kapatma hedefi

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Banyolar için armatür, lavabo, klozet ve duş sistemleri gibi çözümler geliştiren Roca Grup’un Türkiye operasyonu olan Roca Türkiye, başarılı yatırımları, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yenilikçi ürün grupları ile büyümesini sürdürdüğünü aktardı. Eskişehir’de yer alan Türkiye’nin 3 büyük armatür fabrikasından biri olan tesisinde, 1 milyon parçayı geçen üretime ulaşan şirket, üretiminin yüzde 70’ini İspanya, Portekiz, Fransa, Fas ve Bulgaristan başta olmak üzere toplam 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Eskişehir’deki üretim tesisinde düzenlediği basın gezisinde yaptığı açıklamalarda Roca Türkiye olarak büyüme ivmelerinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, “Türkiye’deki üretimimizle sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. 2020'den 2023'e kadar Euro bazında her yıl yüzde 15 büyüme elde ederek, özellikle armatür alanında kazandığımız etkili ivmeyi sürdürdük. Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 40’lık büyümeyi, yılsonunda yüzde 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye bizim için çok avantajlı ve önemli bir pazar. 2024 yılında, Türkiye’deki bayi ve satış noktalarımız ile birlikte konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz arasında. Proje kanalında büyümeyi, mimarlar ile olan iş birliğimizi artırmayı ve sürdürülebilirlik kanalında global hedeflere uyumlu sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz. 2024 yılında ise yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz. Kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi yaklaşımlarımız ve profesyonel ekibimizle bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Hem ürünlerinde hem de üretim tesislerinde sürdürülebilirlik odaklı çalıştıklarını vurgulayan Lopez Oliva, bu alandaki yatırımlarına devam edeceklerini aktardı. Roca Grup olarak, en büyük hedeflerinin 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak olduğunun altını çizen Salvador Lopez Oliva, sözleri şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler tarafından 2015-2030 için tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu projeler geliştiriyoruz. 2018 yılından bu yana süren karbon arındırma projesi ile CO2 emisyonlarını yüzde 39 azaltmayı başardık. 2022 yılında İspanya, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkede birden fazla güneş enerjisi panelleri kurarak toplamda 21 bin 800 panele ulaştık. Türkiye fabrikamızda da benzer aksiyonlar alıyoruz. Kaplama tesislerimizde belli hatlarımızda ısıtmada kullanılan sıcak su ihtiyacını ortadan kaldırdık ve sıcak su elde etmek için gerekli olan doğalgaz ve elektrik tüketimi de düşürmüş olduk. Her yıl giderek gelişen sürdürülebilirlik stratejimiz ile daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

Red Dot Tasarım ve iF Tasarım Ödüllü Horizon Lavabo Koleksiyonu Türkiye’de

2023 yılında iç pazarda öne çıkan ürünleri hakkında da bilgi veren Lopez Oliva, “Türkiye’nin en büyük armatür fabrikalarından biri olmamızın da etkisiyle 2023’de de satışlarımızın çoğunluğu yetkinliğe sahip olduğumuz armatür ve gömme rezervuar alanında gerçekleşti.

Brezilyalı ünlü mimar João Armentano imzası taşıyan ve Red Dot Tasarım ile iF Tasarım Ödülü’nün sahibi olan Horizon Lavabo Koleksiyonu, Türkiye pazarındaki kullanıcılarımızla buluştu” dedi. 2024 yılında dijitalleşme ve kullanıcı deneyimi odaklı çözümlerin daha popüler olacağına dikkat çeken Lopez Oliva, Nu serisi ve In Wash Insignia ürünlerinde yenilikler yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.