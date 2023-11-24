İbrahim Çiçekçi/ Konya

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekimini yaptıkları buğdayın yerli ve milli ‘Bayraktar’ çeşidini kullandıklarını belirterek, “Kuru şartlara dayanıklı ve verimi yüksek olan buğdaydan elde edeceğimiz unu ekmek üretiminde değerlendireceğiz. Ayrıca, yine ülkemizin yerli ve milli tohum ihtiyacına destek olmak amacıyla 2 milyon 300 bin metrekarelik alanda da tohumluk buğday ekimi gerçekleştiriyoruz. Burada temel hedefimiz atıl arazileri ülke ekonomisine kazandırmak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projede kapsamında Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üretim yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden olduğunu anımsatarak, şehir genelinde hayata geçirdikleri projelerle tarımsal üretimden maksimum verim almak için yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda Konya için en önemli tarım projelerinden birisinin Saraçoğlu Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen 14 milyon kilometrekarelik arazide yürüttükleri proje olduğunu kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Tarımsal üretim kampüsümüzde geçtiğimiz sezon buğday, nohut ve tohumluk patatesin ilk ekim ve hasadını yapmıştık. 2023-2024 sezonunu da kış öncesi buğday ekimi ile açtık. Arazinin 5 milyon 840 bin metrekarelik bölümünde ekimini yaptığımız buğdayın yerli ve milli ‘Bayraktar’ çeşidini kullandık. Kuru şartlara dayanıklı ve verimi yüksek olan buğdaydan elde edeceğimiz unu ekmek üretiminde değerlendireceğiz. Ayrıca, yine ülkemizin yerli ve milli tohum ihtiyacına destek olmak amacıyla 2 milyon 300 bin metrekarelik alanda da tohumluk buğday ekimi gerçekleştiriyoruz.”

İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak AR-GE çalışmaları da yürütülen üretim kampüsünde yerli sertifikalı tohum kullanıldığını aktaran Başkan Altay, “Yine, 3 milyon 400 metrekarelik alanda da geçen sezon yüksek verim aldığımız yerli sertifikalı patates tohumu üretimi yapacağız. Toplamda 5 milyon 700 metrekarelik alanda yerli ve milli tohum üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Karatay Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz tüm bu tarımsal üretim çalışmalarımızda sözleşmeli üretim yaptırdığımız TORKU ile birlikte ekmeklik buğday, yerli ve milli tohumluk buğday ve patates tohumu üretimi gerçekleştirilecek. Tarıma ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacak proje şehrimizin ve ülkemizin yarınları için büyük önem taşıyor” diye konuştu.