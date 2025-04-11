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Novartis’ten ABD’ye yatırım hamlesi

İsviçreli ilaç devi Novartis, ABD'deki üretim ve AR-GE kapasitesini artırmak için önümüzdeki 5 yılda 23 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Novartis’ten ABD’ye yatırım hamlesi
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Novartis'ten yapılan açıklamada, ABD'li hastalara yönelik tüm önemli Novartis ilaçlarının ABD'de üretilmesini sağlamak üzere şirketin ülkeye yatırım yapacağı belirtildi.

Bu kapsamda 5 yıl içinde 23 milyar dolar yatırımın planlandığı kaydedilen açıklamada, yatırımın, Novartis'in ABD'deki mevcut üretimini 7'si yeni olmak üzere 10 tesiste genişleteceği vurgulandı.

Açıklamada, üretim kapasitesinin hem aktif farmasötik bileşenleri hem de biyolojik ilaç maddelerinin yanı sıra ikincil üretim ve paketlemeyi kapsayacağı ifade edildi.

Yatırım kapsamında, yeni bir AR-GE merkezi kurulacağı bildirilen açıklamada, çeşitli eyaletlerde üretimin artacağı kaydedildi.

Trump, ilaçlara yönelik tarife açıklayacağını söylemişti

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.

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