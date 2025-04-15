Novo, Kocaeli Başiskele’deki yeni projesini satışa sundu

Endeksa Nisan 2025 verilerine göre; Kocaeli konut satış ortalaması 3.913.989 TL, m2 fiyatı ise 30.341 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bölge her geçen gün prim yaparak değerlenmeye devam ediyor. 2,1 milyon nüfusun yaşadığı ve konut yatırımı ortalama geri dönüş süresinin 14 yıl olduğu Kocaeli, son 2 yılda % 92.85, son 5 yılda % 1326 oranında yüksek değer artışı ile yatırımcısına hız kesmeden kazandırmaya devam ediyor.

Novo Park 4, İstanbul, Bursa, Sakarya gibi önemli şehirlere yakınlığı ile öne çıkıyor. Doğa aktivitelerine uygun konumuyla ilgi çeken proje, bölgedeki Yuvacık Barajı, Uzuntarla ve Beşkayalar Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklere komşu konumda yer alıyor.

Proje 122 daireden oluşuyor

Novo Park 4, modern mimariyle tasarlanmış 6 blok ve 122 daireden oluşuyor. Projede 2+1 daireler, 62 ve 74 metrekarelik brüt alanlara ve 55 ile 63 metrekare net kullanım alanına sahip. Ayrıca, geniş ve ferah yaşam alanı tercih edenler için 104, 120 ve 128 metrekarelik bahçe dubleksleri de bulunuyor.

Spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası, kafe, restoran, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları gibi zengin sosyal donatılarla modern yaşamın tüm gereksinimlerine cevap veren Novo Park 4, hem şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Başiskele sahiline 4.5 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu’na 16 kilometre mesafede konumlanan Novo Park 4, çevresindeki alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sosyal alanlar ve hastanelerle modern bir yaşam için ideal bir ortam sağlıyor. Bölgenin sakin ve huzurlu atmosferiyle birleşen bu özel proje, Körfez’in tüm güzelliklerini sunan deniz ve orman manzarasıyla hem yatırımcılar hem de konforlu bir yaşam arayanlar için benzersiz fırsatlar sunuyor.

Dikbaşer: Kocaeli yatırım için doğru adres

Novo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer, projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Novo Park 4, doğayla iç içe, modern ve konforlu bir yaşam sunarken aynı zamanda yüksek yatırım getirisi sağlayacak fırsatlar barındırıyor. Türkiye’nin en büyük 100 firmasından 18’inin Kocaeli’de faaliyet göstermesi, bölgenin ekonomik gücünü ve yatırım potansiyelini ortaya koyuyor, projemizi yatırımcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Tüpraş, Enerjisa, Goodyear gibi değerli markalara komşu sayılacak mesafedeki projemiz hem yaşam hem de yatırım için önemli seçeneklerin başında geliyor. Her geçen yıl artan konut ve ticari alan talebiyle yatırımcılar için yüksek değer artışı sunan Kocaeli, büyük sanayi kuruluşlarının varlığı sayesinde yüksek kira getirisi ve mülk değer artışı açısından önemli avantajlar sağlıyor. Bölgenin gelişim endeksinin farkında olduğumuz için biz de Novo Şirketler Grubu olarak Çanakkale, Bursa, Yalova gibi lokasyonlardaki yatırımlarımızın ardından Kocaeli Başiskelesi’de projemizi geliştirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Başlangıç fiyatının 2+1 dairelerde 2.990.000 TL olduğu Novo Park 4’te %35 peşinat, %10 tapu tesliminde ödeme ve kalan tutar için 24 ay vade seçeneği ile firma bünyesinde ödeme imkanı sunuluyor. Novo Şirketler Grubu imzası taşıyan Novo Park 4’ün teslimleri ise Aralık 2026’da gerçekleşecek.