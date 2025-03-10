Novo Nordisk hisseleri, zayıflama ilacı sonuçlarıyla geriledi

Danimarkalı ilaç devin Novo Nordisk yeni nesil zayıflama ilacı CagriSema'nın tip 2 diyabetli obez ya da aşırı kilolu yetişkin hastaların 68 hafta sonra kilolarının yüzde 15,7'sini vermelerine yardımcı olduğunu açıkladı.

Novo Nordisk, daha önce CagriSema alan hastalar için yüzde 25 oranında kilo kaybı öngörmüştü.

Novo Nordisk'in hisseleri açıklamanın ardından düştü. Şirketin hisseleri yüzde 5,47 düşüş gösterdi.

Aralık ayında yayınlanan bir başka geç deneme sonucuna göre şirket, CagriSema'nın bu testte hastaların kilolarını yüzde 22,7 oranında azaltmalarına yardımcı olduğunu tespit etmişti.

2026 yılının ilk çeyreğinde CagriSema için ruhsat başvurusunda bulunması bekleniyor.