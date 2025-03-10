BioNTech’in kârı düşerken 2025 için umutlu beklenti

BioNTech SE, Covid-19 aşılarına yönelik talebin azalması nedeniyle satışların düşmesiyle son çeyrekte daha düşük bir kar açıkladı.

Alman RNA aşıları ve immünoterapileri geliştiricisi, bir önceki yılın aynı dönemindeki 457,9 milyon Euro veya hisse başına 1,88 Euroya kıyasla dördüncü çeyrekte 259,5 milyon Euro veya hisse başına 1,08 Euro kâr elde etti.

Gelir ise 1,48 milyar Eurodan 1,19 milyar Euroya geriledi. Analistlerin beklentisi 1,09 milyar Euro idi.

Ciro düşüşü, yıl boyunca azalan pazar talebi nedeniyle şirketin Covid-19 aşılarının daha düşük satışlarını yansıtıyor.

İcra Kurulu Başkanı Uğur Şahin, “2025'in öncelikli programlarımızdan çok sayıda önemli güncellemeyle veri açısından zengin bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

BioNTech, 2025 yılında 1,7 milyar Euro ile 2,2 milyar Euro arasında gelir öngörüyor. Analistlerin beklentisi 2,54 milyar Euro idi.