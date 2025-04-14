  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Nvidia'dan ABD hamlesi: 500 milyar dolarlık yatırım planı
Takip Et

Nvidia'dan ABD hamlesi: 500 milyar dolarlık yatırım planı

Nvidia, yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlarını ilk kez tamamen ABD’de üretmek üzere Arizona ve Texas’ta dev tesisler kurarak 4 yılda 500 milyar dolarlık üretim planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nvidia'dan ABD hamlesi: 500 milyar dolarlık yatırım planı
Takip Et

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Nvidia'nın üretim ortaklarıyla birlikte Arizona'da Blackwell çiplerini ve Texas'ta yapay zeka süper bilgisayarlarını üretmek ve test etmek için 1 milyon metrekareden fazla üretim alanını devreye aldığı aktarıldı.

Blackwell çiplerinin TSMC'nin Phoenix eyaletinin Arizona'daki çip tesislerinde üretilmeye başlandığına işaret edilen açıklamada, Texas'ta, Houston'da Foxconn ve Dallas'ta Wistron şirketleriyle birlikte süper bilgisayar üretim tesisleri kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki tesiste de seri üretimin gelecek 12-15 ay içinde geçmesinin beklendiği belirtildi.

Yapay zeka çipi ve süper bilgisayar tedarik zincirinin karmaşık olduğuna ve en gelişmiş üretim, paketleme, montaj ve test teknolojilerini gerektirdiğine değinilen açıklamada, Arizona'daki paketleme ve test işlemleri için Amkor ve SPIL ile ortaklık yapıldığı ifade edildi.

ABD'de 4 yılda 500 milyar dolara kadar üretim planı

Açıklamada, gelecek 4 yıl içinde Nvidia'nın TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor ve SPIL ile kurduğu ortaklıklar aracılığıyla ABD'de yarım trilyon dolara kadar yapay zeka altyapısı üretmeyi planladığı bildirildi.

Nvidia'nın yapay zeka süper bilgisayarlarının, yalnızca yapay zekayı işlemek amacıyla oluşturulan yeni bir veri merkezi türü "yapay zeka fabrikalarının" motorları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Amerikan "yapay zeka fabrikaları" için Nvidia yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlar üretmenin gelecek on yıllarda yüz binlerce istihdam yaratması ve trilyonlarca dolarlık ekonomik güvenlik sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang, dünyanın yapay zeka altyapısının motorlarının ilk kez ABD'de inşa edileceğinin altını çizerek, "Amerikan üretiminin eklenmesi, yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlara yönelik inanılmaz ve artan talebi daha iyi karşılamamıza yardımcı olacak, tedarik zincirimizi güçlendirecek ve dayanıklılığımızı artıracak." ifadelerini kullandı.

Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Ekonomi

 

32 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbullular hemen önleminizi alın: Uzun süre gelmeyecek!32 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbullular hemen önleminizi alın: Uzun süre gelmeyecek!Gündem

 

Şirket Haberleri
Rekabet Kurulu, 121 şubesi bulunan MACFit'in satışını onayladı
Rekabet Kurulu, 121 şubesi bulunan MACFit'in satışını onayladı
BtcTurk’ten kritik satın alma hamlesi: Büyüme stratejilerine büyük katkı
BtcTurk’ten kritik satın alma hamlesi: Büyüme stratejilerine büyük katkı
Hafele Türkiye, 150 ülke arasında ilk üçe girmeyi hedefliyor
Hafele Türkiye, 150 ülke arasında ilk üçe girmeyi hedefliyor
Tıkla Gelsin, The Stevie Awards’tan 4 altın Stevie ile döndü
Tıkla Gelsin, The Stevie Awards’tan 4 altın Stevie ile döndü
Şişecam global cam sektörünü 39. Uluslararası Cam Konferansı’nda bir araya getirdi
Şişecam global cam sektörünü 39. Uluslararası Cam Konferansı’nda bir araya getirdi
Fernweh | Kayıp Sesler Albümü’yle ölümsüzleşiyor
Fernweh | Kayıp Sesler Albümü’yle ölümsüzleşiyor