Oasis Marina Yeni Foça açıldı

Deniz park kapasitesi 245, kara park kapasitesi de 100 yat olarak planlanan Oasis Marina Yeni Foça, törenle hizmete girdi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ayvalık ile Çeşme arasında bugüne kadar bir yat limanı olmadığını ve Oasis Marina'nın bu anlamda çok değerli bir noktada bulunduğunu söyledi. Oasis Marina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Emre Kazan ise, Oasis Marina’yı yeni teknolojiler ile yat turizmini birleştiren, dünya standartlarında ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla, beş çıpalı bir marina olarak tasarladıklarını söyledi. Oasis Marina Yeni Foça projesini, yüzde 100 özsermaye ile tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade eden Kazan, sektördeki yeni fırsatlara da sıcak baktıklarını belirtti.

İzmir şehir merkezine 30 dakika mesafede

İzmir şehir merkezine 30 dakika mesafede bulunan Oasis Marina Yeni Foça, mağazaları, restoranları, kafeteryaları, fitness ve SPA merkezi, yüzme havuzu ve tenis kortu gibi özel imkanlarıyla deniz tutkunlarının yanı sıra bölge halkına da özel bir deneyim sunuyor. Oasis Marina Yeni Foça’da İzmir'in önde gelen markalarından Goche's Cafe ve Irish Pub, CarrefourSa Marina Premium, Petrol Ofisi ve Sfit Welness & Spa, Fitness gibi önemli işletmeler ve markalar hizmet veriyor.

5 çıpalı bir marina olan Oasis Marina Yeni Foça, 50 metre uzunluğa kadar olan yatlara hizmet verebilecek özel yakıt ikmal ve atık su alım tesislerine sahip olmasıyla da fark yaratıyor. Helikopter iniş alanıyla modern bir marina için gerekli olan tüm hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunma konusunda iddialı olan Oasis Marina Yeni Foça, yatçılara, teknelerini karaya alıp, tüm bakım ve onarım işlemlerini, yat kara park alanında bulunan, tecrübeli firmaların irtibat ofisleri ve atölyelerinde güvenle yaptırabilecekleri bir altyapı da sunuyor. Oasis Marina Yeni Foça’da bulunan ve yatların karaya alınmasında kullanılacak Travel Lift 110 tonluk kapasitesiyle, lift havuzu ise 8 metrelik eniyle dikkat çekiyor.

Atatürk Kupası’na ev sahipliği yapacak

Bu arada kış sezonuna anlamlı bir yarışla merhaba demeye hazırlanan Oasis Marina, 11-12 Kasım’da ‘Oasis Marina Atatürk Kupası’na ev sahipliği yapacak. EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü) ve TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) iş birliği ile düzenlenen yarışlara katılacak yelkenli teknelerin 4-19 Kasım tarihleri arasında misafir edileceği ‘Oasis Marina Atatürk Kupası’ 11 Kasım’da Eski Foça Coğrafi Rotası, 12 Kasım’da ise Tavşan Adası Coğrafi Rotası’nda gerçekleşecek.