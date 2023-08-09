Odeabank, ilk yarıda kârını 1,1 milyar TL'ye yükseltti

Odeabank, 2023’ün ilk altı ayı itibarıyla net karını 1 milyar 96 milyon TL seviyesine yükseltirken; net faiz gelirleri 2023 yılının ilk altı ayında geçen sene aynı döneme oranla %44 büyüyerek 1.377 milyon TL seviyesine ulaştı.

Odeabank’ın toplam aktifleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19’luk artışla 73.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde brüt kredileri %13 oranında artarak 36 milyar TL ye, mevduatları ise %31 seviyesinde artış göstererek 57 milyar TL’ye çıktı. Türk Lirası bazında gayri nakdi kredi hacmi geçen sene aynı döneme kıyasla %82 büyüyerek 14.1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Odeabank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank’ın swap düzeltilmiş net faiz marjı, 2023’ün ilk altı ayında 2022 ilk altı ayına oranla %3,87’den %4,20’ye çıktı. Katkı sermaye dahil öz kaynakları 10.9 milyar TL olan Odeabank’ın müşterilerine sunduğu çeşitli yatırım seçenekleri ile fon hacmi 11.5 milyar TL’ye yükseldi. Odeabank’ın 2022 Haziran sonu itibarıyla %5,6 olan takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı, 2023 Haziran sonu itibarıyla %3,7 seviyesine inmesiyle önemli bir aşama kaydedildi.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, 2023 yılının ilk ilk yarısında elde edilen başarılı sonuçlara dair yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Odeabank olarak, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 2023’ün ilk yarısını, fijital bankacılık anlayışımızı ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek, büyüme ile tamamlamayı başardık. Aktif yapımızın doğru yönetimi ve güçlü özkaynak yapımız sonucunda ana sermaye oranımız %9,6, sermaye yeterlilik oranımız da %22,3 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Müşterilerimize sunduğumuz çeşitli yatırım ürünleri seçenekleri ile bankamızın mevduat dışı yönetilen varlıklar hacmi 16.1 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı %20,6 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında da hem global ölçekte hem de ülkemiz ölçeğinde gerçekleşecek olumlu gelişmelerle daha da önemli başarılara merhaba diyeceğiz. Bu başarılıtabloda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve tercihleriyle bizi onurlandıran müşterilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye’deki faaliyetlerine başlamasından bu yana geçen 10 yılda elde ettiği başarılı finansal sonuçlarla Odeabank, Mart 2023 itibarıyla özel mevduat bankaları arasında toplam aktiflerde 12. büyük banka konumunda yer alıyor.

Brand Finance’nin açıkladığı Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları 2022 sıralamasında 20 sıra yükselerek 49. sıraya yerleşen Odeabank, ilk 100’de yer alan markaların değerlerinde %48,1 ile en yüksek artışı sağlayan ikinci firma olmuştu."