OKX ‘Akıllı Hesap’ özelliğini başlattı

Web3 teknoloji şirketlerinden OKX, OKX cüzdanında yeni bir hesap soyutlama destekli “Akıllı Hesap” özelliği başlatıldığını, böylece kullanıcıların birden fazla blokzincirinde işlem yaparken USDC veya USDT ile ödeme yapabileceğini duyurdu.

OKX Wallet yakında sosyal kurtarma işlevi de dahil olmak üzere, hesap soyutlama destekli ek özellikler başlatacak. Bu sayede kullanıcılar, anahtarlarını kaybetmeleri halinde, sosyal ağlarından “Akıllı Hesap”larını kurtarmalarına yardımcı olacak güvenilir "koruyucular" seçebilecek.

OKX Wallet, Web3'te çok zincirde hesap soyutlama desteğine sahip ilk cüzdanlardan biri. “Akıllı Hesap” ile kullanıcılar artık tek bir işlemde birden fazla sözleşmeyle etkileşime girebilecek. Bu özellik, ileri düzey kullanıcılar için birleştirilebilirliği iyileştirirken, yeni başlayanlar için kolay özellikler ekleyerek daha kullanıcı dostu ve sezgisel bir cüzdan deneyimi sağlayacak.

OKX Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau: "Amacımız, kullanıcılarımıza en erişilebilir, güvenli ve güçlü Web3 ağ geçidini sunmak. “Akıllı Hesap” özelliği, bu hedefe ulaşılmasında önemli bir rol oynayacak. Hesap soyutlama teknolojisi, Web3'ün daha geniş çapta benimsenmesi için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur ve yeni kullanım alanları ve kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu özelliği geliştirmeye devam ettikçe, daha da fazlasını paylaşacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Hesap soyutlama, kripto işlemlerini basitleştirerek Web3 cüzdan hesaplarının zincir içi etkileşimlerinin, daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir arayüzün arkasına gizlenmesini sağlıyor. Bu, kullanıcıların akıllı sözleşmelerini ve Harici Olarak Sahip Olunan Hesaplarını (EOA'lar) tek bir "akıllı" hesapta birleştirip daha bütünleşik bir Web3 deneyimi oluşturularak elde ediliyor.

Hesap soyutlama destekli "Akıllı Hesap", blokzinciri işlemlerindeki bazı karmaşıklıkları basitleştiriyor. Örneğin kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, karmaşık işlem sürecinde gezinme ve 'gas ücretleri' ve 'Gwei' gibi teknik terimleri deşifre etme ihtiyacıdır. “Akıllı Hesap”, token takası veya ticaretini tamamlamak için gereken adım sayısını tek bir tıklamaya indirerek bu zorluğu gideriyor.

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique: "Web3 cüzdanımızı ve uygulamalarımızı oluştururken, müşterilerimize ve DeFi topluluğuna, güvenlik ve birlikte çalışabilirlik konusuna öncelik vereceğimizin sözünü verdik. 60'tan fazla zincirler arası işlemi, Çok Taraflı Hesaplamayı (MPC) destekliyoruz ve şimdi de “Akıllı Hesap" ile belirli bir blokzincirin yerel token'ına ihtiyaç duymadan, birden fazla blokzincirdeki işlemle etkileşime girebilen ve yakında bir sosyal kurtarma özelliğine sahip olacak bir stablecoin hesabı sunuyoruz. Oyunun kurallarını değiştiren bu özelliğin, zincirler arası işlemleri çok daha sorunsuz hale getirebileceğine inanıyoruz.

OKX Wallet şu anda, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche ve OKT Chain olmak üzere yedi blokzincirde hesap soyutlama teknolojisini destekliyor. OKX Wallet ayrıca, 37 blokzincirde çok taraflı hesaplama (MPC) teknolojisini kullanan ilk Web3 cüzdanının yanı sıra, bir kullanıcının özel anahtarını üç parçaya bölerek geleneksel yazılı anahtarlara ve anahtar cümlelere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak güvenliği büyük ölçüde artırıyor ve tek hata noktasını (SPOF) ortadan kaldırıyor.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.