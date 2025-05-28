EYODER’de Başkan Onur Ünlü güven tazeledi

Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimi için 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü’nün yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiği EYODER’in Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay, Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Satış Direktörü Bahadır Kocaaslan, Atlas Copco Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Erkut, Besenve Enerji A.Ş. Yönetici Ortağı M. Serkan Emin, Daikin Türkiye Çözüm Satış ve Enerji Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Onur Ece ve Kotra Sigorta Genel Müdürü Osman Tüken. EYODER’in yeni döneminde de Genel Sekreter Yasemin Somuncu aynı görevi üstlenmeye devam edecek.

“Enerji verimliliği alanında somut ve kalıcı etkiler yarattık”

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, seçimin ardından yaptığı konuşmada geçmiş dönem faaliyetleri ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve Enerji Yöneticisi Eğitim Kitabı başta olmak üzere enerji verimliliği alanında kamu, özel sektör, STK’lar tarafından yapılan tüm çalışmalara katkı sağladıklarını ve süreçlere öncülük ettiklerini söyleyen Ünlü, “Bu sayede enerji verimliliği alanında somut ve kalıcı etkiler yarattık. Bunun yanı sıra enerji hizmet şirketlerini temsil eden STK’ların küresel ağı olan Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) üyeliğine 2023’te kabul edildik ve 2025’te enerji verimliliği ve Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) alanında dünyanın en önemli etkinliği olan Uluslararası ESCO Sempozyumu’nu İstanbul’da yapma başarısını gösterdik. Bu dönemdeki önemli çalışmalarımızdan biri de üyeliklerimizde sektör çeşitliliğini artırmak oldu. Sadece enerji verimliliği değil, finans ve sigortadan teknolojiye kadar farklı sektörlerden şirketlerin temsilcileri de derneğimize güç katıyor” dedi.

“Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu”

Yeni dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Ünlü şunları söyledi; “EYODER olarak, ülkemizin net sıfır hedeflerine ulaşmasında enerji verimliliğinin kilit rol oynadığının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzla birlikte sektörün dinamiklerini daha da güçlendirecek projeler geliştirecek ve özel sektörün bu alandaki dönüşümüne liderlik edeceğiz. Yeni dönemimizde, ‘Sanayi sektöründe ve binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik rehberlik ve teknik destek’, ‘uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi’, ‘performans garantili projelerin yaygınlaştırılması ve finansman modellerinin geliştirilmesi’ ile ‘eğitim, sertifikasyon ve kapasite geliştirme faaliyetleri’ olmak üzere dört ana konuya odaklanacağız. Enerji verimliliğini sadece bir teknik başlık değil, sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olarak konumlandırmaya devam edeceğiz.”