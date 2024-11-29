Ömer Koç, dedesi Vehbi Koç'un sözüyle bayilere seslendi!

Koç Topluluğu’nun bayileri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 32’ncisi, Çanakkale’de gerçekleştirildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 500’e yakın bayinin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmalarını, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptı. Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ile Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, ekonomi gündemini değerlendirdi.

“Geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da kol kola yürüyeceğiz”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bayilere seslendiği açılış konuşmasında, “Koç Topluluğu olarak; târihimizle, savunduğumuz değerlerle ve hedeflerimizle, 2026 yılında 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanan bir Cumhuriyet kurumuyuz. Merhûm Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleriyle istikâmetimizi tayîn ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bâyi ve servis teşkilâtımızla kol kola yürüyeceğiz” dedi. Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki politik ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, 2024 yılının Türkiye’nin etrafındaki çatışma ortamının yayıldığı bir yıl olduğuna değindi. Ömer M. Koç, “Etrâfımız ateş çemberine dönmüşken, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2024 yılında dünyâ ekonomisinde enflasyonun düşerek birçok ülkede merkez bankalarının hedefi olan yıllık yüzde 2’ye yaklaştığını belirten Ömer M. Koç, bunu takiben merkez bankalarının da faizlerini indirmeye başladığını kaydetti. Ömer M. Koç, “Önümüzdeki sene de dünyâ genelinde enflasyonun düşmeye devâm etmesi, büyümenin ise bu yıla benzer hızda sürmesi bekleniyor” dedi. Koç, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra, uluslararası ticâret ve yatırımları kısıtlayan korumacı tedbirler, teknoloji savaşları ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların 2025 yılı için önemli riskler olarak öne çıktığını da sözlerine ekledi.

Levent Çakıroğlu: Çok uluslu bir topluluk haline geldik

Anadolu Buluşmaları’nda Koç Topluluğu bayilerine seslenen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da konuşmasında; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde toplam 500’ün üzerinde bayi ve banka şubesiyle hizmet verdiklerini belirterek, “Sizler, Topluluğumuzun bir asırlık gücünü ve temsil ettiği değerleri her gün doğrudan müşterilerimize taşıyan iş ortaklarımızsınız” dedi.

2026 yılında Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutlayacaklarına dikkat çeken Çakıroğlu, “Topluluğumuzun ikinci yüzyılında da Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak ve daima daha iyisini başarma sorumluluğuyla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İşlerini küresel büyüme vizyonu ile yönettiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Hâlihazırda çok uluslu bir topluluk haline geldik. 42 bini yurt dışında olmak üzere 132 bin çalışma arkadaşımızla, 60 ülkede üretim ve satış şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Ofislerimizde 45 dil konuşuluyor, 45 farklı para birimi yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Çakıroğlu, “Topluluk çapında yürüttüğümüz dijitalleşme, çevik yönetim, sıfır bazlı bütçeleme, inovasyon, kurum içi girişimcilik ve karbon dönüşüm programlarımıza, ilk günkü heyecanla ve aldığımız çok müspet neticeler sayesinde giderek artan bir özgüvenle devam ediyoruz” diye konuşurken, sözlerini şöyle tamamladı: “İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen; Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”