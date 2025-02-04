EMEA bölgesinde 10 ülkede faaliyet gösteren, banka ve ödeme kuruluşlarının üye iş yerlerinin uyum, sahtecilik, dolandırıcılık ve finansal risklerine karşı ‘Uçtan Uca Risk Yönetimi’ hizmeti sunan Onlayer, Seri A öncesi yatırım turunda 1 milyon dolar yatırım aldı. Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığıyla yönetilen Gelecek Etki Fonu liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda mevcut yatırımcılardan Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ömer Erkmen ve Burak Dayıoğlu’nun yanı sıra yeni yatırımcı olarak Sytze Koolen, Mehmet Ali Tombalak, Mehmet Sait Halıcı ve Global Trust Venture Capital yer aldı. Onlayer, Seri A turu öncesinde gerçekleşen bu yatırımla pazar erişimini genişletmeyi ve satış stratejilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

“Yurt dışı hedeflerimiz doğrultusunda stratejik bir adım”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu şunları söyledi:

"Bu yatırım, yalnızca finansal değil, yurtdışı büyüme hedeflerimiz açısından da oldukça stratejik bir etkiye sahip. Mevcut yatırımcılarımızın desteğini sürdürmesi ve yeni yatırımcıların aramıza katılması, Onlayer'ın inovasyon odaklı vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik pazarlarına odaklanarak, yurt dışında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Finansal teknolojinin gelişimi açısından Avrupa ve ABD gibi geleneksel pazarların ötesinde, bu pazarlarda büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz.”

2025’te küresel pazarda etkinliğini artıracak

Aldıkları yatırımın Onlayer’ın başarısının ve attığı güçlü adımların bir göstergesi niteliğinde olduğuna vurgu yapan Harputlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 yılı için temel hedefimiz Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik pazarlarında güçlü bir konum elde etmek. Bu doğrultuda, Türkiye, Katar, Kenya ve Fas gibi halihazırda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Singapur ve Hong Kong pazarlarında da yaygın kullanılan servis sağlayıcı olmayı hedefliyoruz. Ayrıca büyüme stratejilerimiz çerçevesinde özellikle veri analizi ve yapay zekâ geliştirme alanlarında istihdam sağlamayı planlıyoruz ve toplamda geçtiğimiz yıla oranla 3 katlık istihdam artışı hedefliyoruz.”