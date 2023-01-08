Opel'den 12 ay 0 faizli kampanya

Opel, ocak ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel, Astra modelini, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra'nın fiyatı 728 bin 900 TL.

Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkanıyla 1 milyon 80 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 917 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. Crossland, 671 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 849 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ocak ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor.

Combo Life'a 552 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 443 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Vivaro Cargo 590 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 717 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Zafira Life, 1 milyon 9 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.