ÖRAV’dan Yüzbinlerce Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği

Garanti BBVA’nın öncülüğünde 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye’de öğretmen gelişimini odağa alan en kapsamlı toplumsal etki platformlarından biri haline geldi. Bugüne kadar 440 binden fazla öğretmene ulaşan ÖRAV, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarından öğrencilerin öğrenme deneyimine kadar uzanan geniş bir dönüşüm alanı yaratmaya devam ediyor.

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, dijital platformu eKampüs üzerinden sunduğu çevrim içi programlarla öğretmenlere çağdaş eğitim yöntemleri kazandırmayı amaçlayan ÖRAV, 17 yılda, öğretmenleri aracılığıyla 12 milyondan fazla öğrencinin eğitim yolculuğunu güçlendiren kalıcı bir etki ağı oluşturdu.

“Toplumsal dönüşüm, öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosistemiyle mümkün”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ettiğini belirterek, eğitimde kalıcı etkiyi belirleyen en temel unsurun eğitimcilerimizin güçlenmesi olduğunu vurguladı.



Firuzbay, “Bu nedenle Garanti BBVA olarak eğitime sunulan her desteği, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli katkı, önemli bir sosyal sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için yola çıktık. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana öğretmenlere erişilebilir, yenilikçi ve bilimsel temelli gelişim fırsatları sunarak Türkiye’de benzersiz bir değer yarattı. ÖRAV’ın bugüne kadar ulaştığı öğretmen sayısının yanı sıra asıl anlamı, bir öğretmenin bu eğitimlerle ulaştığı bir tek bilgiyi dahi, aynı gün öğrencisiyle paylaşmasında ve yarınlarımıza ilham olmasında saklı. Biliyoruz ki, geleceğin en kritik becerileri olan yaratıcılık, araştırma merakı, toplumsal duyarlılık, dijital farkındalık ve duygusal dayanıklılık, ancak öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosisteminde mümkün oluyor. Garanti BBVA’nın desteğiyle ÖRAV’ın ortaya koyduğu model, öğretmeni değişimin takipçisi olmak yerine aktif katılımcısı yapıyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için gurur verici. Her öğretmen, bir öğrencinin hayatında bir dönüm noktası başlatabilir. Biz de bu yolculuğun arkasındaki görünmez desteği büyütmeye kararlıyız.” diye konuştu.



“Öğretmenin gelişimini farklı alanlarda güçlendiren bütüncül bir katkı sunuyoruz”

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ÖRAV’ın öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine sunduğu katkıları şöyle değerlendirdi:

“2008’de Garanti BBVA’nın öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta hedefimiz, Türkiye’de öğretmenlerin gelişimini sürdürülebilir, bilimsel ve erişilebilir bir sistem haline getirmekti. Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, standart yöntemlerle eğitime destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesine geçen, Türkiye’de öğretmen gelişiminin sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir modele kavuşmasının en güçlü örneklerinden biriyiz. Önceliğimiz, öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlayabilecek becerilerle donanması. Sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle dijital okuryazarlık, sosyal-duygusal öğrenme, çocuk koruma, kapsayıcı sınıf yönetimi, aile ve toplumla etkileşim gibi pek çok alanda öğretmenlerimizin gelişimini destekliyoruz. Onların mesleki gücünü, motivasyonunu ve sınıftaki etki alanını büyüten bir yol arkadaşıyız. 2008’den bu yana 440 binden fazla öğretmenin gelişim yolculuğuna katkı sunmanın ve bu sayede 12 milyondan fazla öğrenci ve ailesinin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerin yanında olmaya, onlarla öğrenmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”