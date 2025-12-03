Oregon, gümrükten çıkış süresini 45 dakikaya indirdi

Oregon Teknoloji, Çatalca’dan sonra ikinci izinli gönderici tesisini Kapıkule’de açtı. Konuyla ilgili konuşan Oregon Genel Müdür Selçuk Yılmaz, “Sınır kapısına sadece 5 km mesafedeki tesis, araçların 45 dakikada çıkış yapmasını sağlayarak lojistik firmalarına operasyonel hız kazandırıyor, ihracatçılara ise yüzde 30’dan fazla zaman avantajı sunarak rekabet gücünü artırıyor. Bu yatırım, nakliyecilerin ve ihracatçıların gerçek operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Araçlar sahamızda tüm işlemleri tamamlayıp hızlı bir şekilde sınırdan çıkabiliyor” dedi.

Oregon Teknoloji Hizmetleri, Çatalca’daki tesisinin ardından ikinci izinli gönderici yatırımını Kapıkule’de hayata geçirdi. Kapıkule Sınır Kapısı’na yalnızca 5 km mesafede bulunan yeni tesis, ihracatçıların en önemli sorunlarından biri olan gümrükte uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.

Gümrüklerde talebin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan uzun beklemelerin ihracatçının rekabet gücünü aşındırdığını belirten Oregon Genel Müdür Selçuk Yılmaz, izinli gönderici yapısının sektör için kritik önemde olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Bu tesis, nakliyecilerin gerçek operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Araçlarımız tüm ihracat çıkış işlemlerini sahamızda tamamlayarak Kapıkule’ye dakikalar içinde ulaşıyor. Bu süreç firmalara yüzde 30’un üzerinde zaman avantajı sağlıyor” dedi.

Operasyonel maliyetler düşüyor

Yılmaz, “Gümrük işlemleri 45 dakikada tamamlanıyor Yeni tesisin altyapısı sayesinde araçlar belge kontrolü, mühürleme ve çıkış işlemlerini sadece 45 dakikada tamamlayarak yola çıkabiliyor. Bu hız hem lojistik firmalarına hem de ihracatçılara doğrudan avantaj sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor. Yeşil mühür uygulaması sayesinde Kapıkule’deki geçişler de çok daha hızlı ilerliyor” diye konuştu.

Yılmaz, ihracat sürecine sağladıkları katkıyı şöyle özetledi: “İhracat beyannamesi hangi gümrükten açılırsa açılsın, araçlar ilgili gümrüğe gitmek zorunda kalmıyor. Çatalca veya Kapıkule tesisimize gelerek işlemlerini kısa sürede tamamlıyor ve sınırdan öncelikli çıkış sağlıyor. Böylece hem zaman hem maliyet kaybı ortadan kalkıyor.”

Sektöre hız, güvenlik ve sürdürülebilirlik kazandırıyor Kapıkule tesisinde sürücüler için özel olarak hazırlanmış dinlenme, hazırlık ve teknik destek alanları bulunuyor. Yılmaz, sürücü konforunun operasyonel performanstaki rolüne dikkat çekerek, “Sürücü koşullarını iyileştirerek lojistiğin en kritik halkasını güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Oregon Teknoloji Hizmetleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın konumda planlanan Pendik tesisinin yapımında sona yaklaştı. Pendik’te büyük bir idari bina hazırlıyoruz. Anadolu’daki 200 ortağımızın buluşma noktası olacak bu idari bina, şirketimizin ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir yapı olacak” açıklamasını yaptı.