Orka Holding, Avrupa Genel Merkezini İtalya’da açtı

Türkiye’nin moda endüstrisinde bayrak taşıyıcı kuruluşlarından Orka Holding, iki önemli yatırıma imza attı.

Damat Tween ve D’S damat markalarını bünyesinde bulunduran Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i törenle hizmete açtı.

Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı.

“Avrupa’nın podyumunda iddialıyız”

Açılışta konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İki yüz elli yıllık bir geçmişe sahip Villa de Faveri Tron malikanesinin hikayesi asıl şimdi başlıyor. Bizler buraya ülkemiz adına tarih yazmaya geldik. Bugünlerin hayalini yıllar öncesinde kurmuştuk. Kurulduğumuz yıllarda ‘Bu topraklardan dünya markası çıkmaz’ anlayışına inat kararlılıkla çalışarak ezber bozduk. Uzun süredir mercek altına aldığımız İtalya, sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi. Bu ülkede bu yatırımları hayata geçirmek hiç kolay değil. Bu aynı zamanda erkek giyimde üretim ve tasarım kalitesinde dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğumuzun kanıtı. Bu gurur sadece bizim değil hepimizin, temsil ettiğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin gururudur. Avrupa’nın podyumunda iddialıyız.” dedi.