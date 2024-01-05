Orsez Grup, endüstriyel kapıda niş ürünlere yöneldi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sınai ve tıbbi gazlar, yangın güvenlik ve endüstriyel kapı sistemleri alanında faaliyet gösteren Orsez Grup, büyümesini devam ettirirken iş ekipmanlarının periyodik kontrolü kısmına da adım attı. ED Periyodik Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti adıyla grup şirketlerine bir yenisini daha eklediklerini belirten Orsez Şirketler Grubu ortaklarından Fatih Sivri, “Bu sayede forkliftten yangın tüpüne, endüstriyel raflardan basınçlı kaplara kadar sanayide birçok makine ve teçhizatın periyodik kontrolünü yapabilme yetkinliğini kazandık. Belirlenen yasal mevzuat çerçevesinde birçok fabrikada bu hizmeti vermeye başladık” diye konuştu.

Endüstriyel Kapı sektöründe sarmal ve katlanır PVC hızlı kapılar ürettiklerini belirten Sivri, “Bu alanda üretim faaliyetimiz iç piyasa için devam ediyor ama ürünlerin havaleli olması ve terzi işi, ölçüye göre yapılması nedeniyle ihracat çalışmalarımızı durdurmuştuk. Şimdi bu alanda da daha niş ve standart ebatlı ürünler üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu çalışmalar sonucunda özellikle pvc robot kapıları başta olmak üzere daha küçük ebatlı ama katma değeri yüksek ürünler üreterek yeniden ihracata başlamak için adım attık. Katalog çekimlerimiz yapıldı ve ürünlerimizi belirledik. Pazarlama faaliyetleri için de ekibimizi oluşturduk. Ortadoğu, Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetler bu konuda öncelikli hedef pazarlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Operasyon gücümüzü yükselttik”

Öte yandan grubun ciroya en çok katkı yapan sektörünün Sınai Tıbbi Gazlar olduğunu ve bu tarafta da büyümenin devam ettiğini söyleyen Orsez Şirketler Grubu ortaklarından Murat Erceiş ise “Orsez Gaz şirketinde yatırımlara devam ediyoruz. Yeni bir argon gazı tankının kurulumunu tamamlayarak bu alandaki kapasitemizi artırdık. Ayrıca araç yatırımlarıyla da operasyon gücümüzü yükselttik. Operasyon genişlerken istihdama da olumlu bir katkı sunuyoruz” dedi.

Grubun diğer faaliyet alanı olan Yangın Güvenlik sektöründe de büyümelerinin devam ettiğini belirten Erceiş, “Son dönemde özellikle trafo söndürme sistemleri, pano söndürme sistemleri, anahtar teslimi yangın tesisatları konularında iddialı duruma geldik. Yangın tesisat proje çiziminden yangın tüpleri dolum bakımına, yangın eğitim ve tatbikatlarına kadar Yangın güvenlik sektörünün her alanında faaliyet gösteriyoruz” dedi.