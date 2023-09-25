'Orta vadede kadın çalışan sayımızı yüzde 40’a çıkaracağız'

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri-Ankara karayolu üzerinde 14 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 200 civarında çalışanı ile faaliyetlerini yürüten Sitis Ofis'in, kalite ve bilinirlik noktasında kazandığı değerleri geleceğe taşıyabilmek için sürdürülebilir yatırımları hayata geçirmeye odaklandığı bildirildi.

Sitis Ofis Yönetim Kurulu Üyesi ve üçüncü kuşak yöneticisi Mehmet Akif Çöl, “Şu anda üretimimizin yüzde 65’ini başta Avrupa ve Afrika kıtasında olmak üzere 25’e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt içinde ve dışında fiyat performansı ve kalitesi ile sektörünün önde gelen bir markası haline geldik. 2022’de başladığımız ve bu yılda devam eden yatırımlarımızla kapasitemizi yüzde 60 civarında artırdık. Böylece müşterilerimizin talebine daha rahat cevap vermeye başladık. Ancak yatırımlar noktasında sadece kapasite artışı değil, sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Stratejisi doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak için çatı GES yatırımlarıyla sürdürülebilirlik yatırımlarına başladıklarını paylaşan Mehmet Akif Çöl, “Yeşil enerjiye yapılan her türlü yatırım öncelikli gündem maddelerimiz arasında. 1 mgw gücünde enerji üreten çatı GES yatırımımızı tamamladık” diye konuştu. İnsan kaynakları tarafında da hem personel eğitimi hem de kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini paylaşan Çöl, “Çalışanlarımızın kurum içi eğitimine önem veriyoruz. Hem verimlilikleri artıyor hem de yenileniyorlar. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir proje oldu. Bu projelerin de devamını getireceğiz. Diğer yandan hem mavi yakada hem de beyaz yakada kadın çalışan sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda toplam çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 25’i kadın. Orta vadede kadın personel sayımızı yüzde 40 civarına taşımayı hedefliyoruz. Bunun için de özellikle üretim kısmındaki yatırımlarımızın tamamını kadınların da daha rahat çalışabileceği şekilde dizayn ederek kadın dostu fabrika olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.