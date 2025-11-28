Orzax, son 4 yılda Ar-Ge yatırımlarını 10 kat artırdı

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Orzax’ın hikayesi bundan 22 yıl önce, takviye edici gıda pazarının ülkemiz için henüz çok yeni olduğu ve büyük ölçüde ithal ürünlerin hakim olduğu bir dönemde, bir eczanede başladı. 2004 yılında kurulan Orzax, 2005’te Ocean markasıyla ilk ürünlerini tüketicilere sundu. Orzax, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge merkezi 'Nuvita Biosearch Center' (NBC) çatısı altında çalışmalarını yürütüyor. Şu an Ar-Ge gündemlerinin merkezinde mitokondri sağlığı, epigenetik regülasyon, enflamasyon kontrolü, adaptogen bitkiler ve postbiyotikler gibi ileri düzey konular yer alıyor. Bu doğrultuda polifenoller, probiyotikler ve mikroalgler gibi yeni nesil bileşenleri ürün geliştirme süreçlerine entegre ediyor; klinik olarak test edilmiş ve regülasyonlara tam uyumlu yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyor.

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, yola çıkarken temel amaçlarının, takviye edici gıdaların sadece hastalık dönemlerinde değil, sağlıklı yaşamı desteklemek için de gerekli olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekti. Alimoğlu, “Birinci ve en temel faktör bilimsel titizliğimizdir. Biz, 'bilimsel temeli olmayan hiçbir çalışmanın kalıcı başarı getirmeyeceğine' inanıyoruz. Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge merkezimiz Nuvita Biosearch Center (NBC) çatısı altında, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyoruz. İkinci fark yaratan unsurumuz, üretim kalitesi ve standartlarımızdır. Ürünlerimizi, Türkiye’nin FDA denetiminden geçen ilk ve tek Takviye Edici Gıda Ürerim tesisi olan, yüksek kalite standartlarına sahip NUVİTA fabrikamızda, farmasötik prensiplerle ve uçtan uca izlenebilirlik güvencesiyle üretiyoruz” dedi.

Orzax’tan 100 milyon TL’yi aşan Ar-Ge yatırımı

Alimoğlu, gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “100 milyon TL’yi aşan Ar-Ge yatırımımızla desteklediğimiz Nuvita Biosearch Center (NBC) bünyesinde, YZ algoritmalarını kullanarak 38 aktif projemizin başarısını öngörüyor, postbiyotikler ve mikroalgler gibi inovatif bileşenlerin formülasyon süreçlerini hızlandırıyor ve hassasiyetini artırıyoruz. Nihai hedefimiz; sektördeki pazar liderliğimizi, sadece yüksek kaliteli üretimle değil, aynı zamanda kitlesel takviye modelinden yapay zeka destekli, bireyin genetik ve yaşam tarzı verilerine göre şekillenen kişiselleştirilmiş sağlık çözümlerine geçiş yaparak sağlamlaştırmak.”

“Daha fazla yatırım ve daha fazla proje”

AR-GE merkezlerinde yürütülen projelerle ilgili de bilgi veren Alimoğlu, “Kararlılığımız, bizi 'Turkishtime Türkiye Ar-Ge 500' araştırmasında Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firması arasına taşırken; yürütülen proje sayısı bakımından 65. sıraya yükselmemizi sağladı. Hali hazırda merkezimizde 38 aktif proje yürütüyor, tamamlanan 9 kamu projesinin yanı sıra son iki yılda gerçekleştirdiğimiz toplam 11 patent başvurusuyla (2023’te 2, 2024’te 9) bilimsel yetkinliğimizi tescilliyoruz. 'Daha fazla yatırım ve daha fazla proje' ilkesiyle sektördeki bilimsel liderliğimizi pekiştirerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.