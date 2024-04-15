Otojet, yatırım planlamasını tamamladı: 1000 şarj ünitesi kuracak

OYAK Enerji çatısı altında hizmet veren Otojet, 2025 yılın ilişkin yatırım planlamasını tamamladı. Kullanıcı sayısı 15 binin üzerine çıkan Otojet, bu yılın sonuna kadar aktif şarj ünitesi sayısını 450'ye ulaştırmayı hedeflerken, 2025'in sonuna kadar ise 1000 şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirecek.

Yerli elektrikli araçların getirdiği ivme ve yabancı araç üreticilerinin pazara girişiyle artan elektrikli araç satışları doğrultusunda şarj noktalarını yaygınlaştırmak üzere yatırımlarını sürdüren Otojet, belediye, otoyol, restoran, AVM, otel ve üniversite gibi kamuya açık alanlarda da şarj ünitesi konumlandırması gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin en çok yüksek hızlı (DC) şarj istasyonuna sahip markalarından biri olan ve ülkede kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Otojet, halihazırda 150'nin üzerinde olan şarj noktası sayısını artırarak elektrikli ve plug-in hibrit araç kullanıcılarına faklı bölgelerde hizmet vermeyi amaçlıyor.