Otomotiv devleri konkordato ile iflasın eşiğinde: Kesin mühlet kararı verildi

Otomotiv yedek parça sektörünün önde gelen firmalarından YTT Otomotiv ve DNZ Yedek Parça’nın konkordato süreçlerinde kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme, daha önce geçici süre tanıdığı iki şirkete, 19 Kasım 2025 itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olacak kesin mühlet verilmesine karar verdi.

YTT Otomotiv ve DNZ Yedek Parça’nın yurt içi ve yurt dışı başarı hikayesi

2007’de küçük bir atölyede faaliyet göstermeye başlayan ve bugün 32 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan YTT Otomotiv, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma, 2019’da Almanya ve İngiltere’de depolar açarak yurt dışı ağını genişletmişti.

2015’te kurulan DNZ Yedek Parça ise Türkiye genelinde 81 ile otomotiv yedek parça tedariği sunuyor ve çok sayıda marka-model için satış yapıyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla kesin mühlet boyunca geçerli olacak tedbirler korunacak; konkordato komiseri Engin Dinçeli’nin görevi de aynı şekilde sürecek.