Otonom araçlara hazır yollar ICA’ya ödül getirdi

Türkiye’nin akıllı ulaşım alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi SUMMITS, bu yıl 2-4 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

‘AUS ile Ulaşımın Dijital Dönüşümüne Öncülük Etmek’ sloganıyla SUMMITS’24, sektörün öncü isimlerini bir araya getirerek, ulaşımın geleceği üzerine kapsamlı tartışmalar sunarken, teknolojik ilerlemelerin sergilendiği bir platform oldu. Sergi alanları, paneller, sunumlar ve eğitim faaliyetleri ile katılımcılara zengin içerik sunan ve uluslararası iş birliklerine de zemin hazırlayan SUMMITS’24, Türkiye’nin akıllı ulaşım sistemlerini küresel çapta tanıtma ve sektördeki güncel gelişmeleri paylaşma konusunda önemli bir rol oynuyor.

‘AUS Türkiye Özel Ödülü’nü aldı

4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ni "Lojistik Sektör Sponsoru" olarak destekleyen ICA, "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" kapsamında "AUS Türkiye Özel Ödülü"nü “Ülkemiz Otoyolları Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Seviye 4 Otonom Sürüş Özelliğine Sahip Araçlar Tarafından Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi" başlıklı projesiyle kazandı.

Proje kapsamında Ford Otosan’ın geliştirdiği otonom TIR, ICA'nın kapalı yolunda bulunan AUS sistemlerinden faydalanarak otonom araç sürüş testlerini gerçekleştirdi. Bu sayede, Türkiye'de Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin otoyol altyapısıyla entegrasyonunun ilk adımları atıldı.

‘Hareketlilikte ve Lojistikte Dijitalleşme ve İnovasyon’ başlıklı oturumu da ICA’nın Network ve Akıllı Ulaşım Kıdemli Müdürü Meriç Ergül sundu. Oturumda, akıllı ulaşım ve ulaşımda dijitalleşme uygulamalarındaki son gelişmeler ve elde edilen tecrübe sektör temsilcilerine aktarıldı.

“Akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar, şunları kaydetti: “Bu ödül, otonom araç teknolojileri konusundaki öncü çalışmalarımızın ve ülkemizin mobilite geleceğine olan inancımızın bir göstergesi. ICA olarak, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Ekibimizin aylar süren titiz çalışması ve yenilikçi yaklaşımları, Türkiye’yi akıllı ulaşım sistemleri konusunda bir adım öne taşıdı. Özellikle Ford Otosan ile iş birliğimiz, uluslararası standartlarda bir başarı öyküsü yazmamıza olanak tanıdı.”