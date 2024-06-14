OtoPriz bayramın ilk gününde şarjları ücretsiz yapacak

Eksim Holding’in çatısı altında hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonu OtoPriz, 29 Ekim ve Ramazan bayramında sunduğu gibi bu bayramda da kendisini tercih eden sadık kullanıcılarına özel bir bayram hediyesi hazırladı. Elektrikli araç sahipleri bayramın ilk günü olan 16 Haziran tarihinde, saat 00:00'dan 23:59'a kadar Türkiye genelindeki tüm OtoPriz istasyonlarındaki şarj işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Yüksek hızlarda şarj seçenekleri ile hizmet veren OtoPriz; mobil uygulaması, müşteri destek hizmetleri ve Türkiye genelinde yatırımlarına kesintisiz devam ettiği elektrikli şarj istasyonu ağıyla elektrikli araç kullanıcılarına kapsamlı şarj çözümleri sunuyor. OtoPriz, devreye aldığı hizmet ve kampanyalarla bireysel araç kullanıcılarından filo çözümlerine kadar elektrikli araç ekosistemi içerisindeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sürdürülebilir mobiliteye destek

Devreye alınan bayram kampanyası hakkında açıklamada bulunan Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Mutluhan Oruncak, “OtoPriz olarak, bayram dolayısıyla sunduğumuz ücretsiz şarj hizmetiyle hem kullanıcılarımıza teşekkür etmek hem de sürdürülebilir mobilite sağlamak için elektrikli araç kullanımındaki fırsatları gözler önüne sermek istedik. Bu özel günde, karbon salımının azaltılması için çalışan ekosistemin bir paydaşı olmaktan ve elektrikli araç kullanıcılarının seyahatlerine eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm elektrikli araç sahiplerini OtoPriz şarj istasyonlarına davet ediyor, trafik kurallarına uymanın önemini hatırlatarak güvenle seyahat edecekleri hep birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.