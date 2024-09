Outdoor Factory globalde büyümeyi sürdürüyor: Yeni hedef Güney Amerika ve Ortadoğu

Takip Et

Outdoor Factory, küresel düzeyde yürüttüğü etkileyici projelerle şehirleri dönüştürmeye devam ediyor. 2010 yılında kurulan Outdoor Factory, başta Doha Quest ve Qetaifan Water Park olmak üzere, dünya çapında çeşitli tematik parklar, müzeler ve yenilikçi ulaşım projeleriyle yerel ekonomilere can katıyor. Bu projeler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da bölgeye büyük katkılarda bulunarak, şehirlerin kültürel ve ekonomik dinamiklerini köklü bir şekilde değiştiriyor.

Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, yeni projelerine ilişkin çalışmaları ekonomim.com'a anlattı...

Outdoor Factory'nin projeleri, uygulandıkları bölgelerde ekonomik büyümeyi nasıl destekliyor? Projelerinizin yerel ekonomilere nasıl katkısı bulunuyor?

Outdoor Factory, dünya genelinde çeşitli projelerle yerel ekonomilere önemli katkılarda bulunuyor. Outdoor Factory olarak uyguladığımız projeler, özellikle tematik parklar, müzeler ve şehir mimarisi projeleri aracılığıyla, turizmi teşvik ediyor ve bölgesel kalkınmayı destekliyor. Örneğin, Doha'da inşa edilen Qetaifan Meryal Water Park gibi projeler, sadece eğlence ve dinlence mekanı olarak değil, aynı zamanda iş ve istihdam yaratma merkezi olarak da hizmet ediyor. Cazibe merkezi olan bu tür projeler, turizme katkı sağlarken bölge halkının yaşam kalitesini artırma ve ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunma potansiyeline sahip.

Tasarımlarımız ise yerel kültürleri ve tarihleri zenginleştirerek, bu alanları ziyaret eden turistler için çekim merkezi haline getiriyor. Örneğin, Gayrettepe Metro İstasyonu, sanatsal ve interaktif özellikleriyle İstanbul'un kültürel mirasını sergileyerek şehrin turistik değerini artırıyor. Bu tür projeler, hem yerel halkın günlük yaşamına estetik ve işlevsellik katıyor hem de turistlerin ilgisini çekerek ekonomiye dolaylı yollarla katkı sağlıyor. Ayrıca, Outdoor Factory'nin sürdürülebilir tasarım anlayışı, çevresel duyarlı projeler geliştirerek, uzun vadede bölgesel ve global ekosistemlerin korunmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, firmanın projelerinin çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu olmasını sağlamakta ve böylece çevre dostu turizm ve yaşam alanları yaratılmasına olanak tanımaktadır. Outdoor Factory, bu stratejilerle hem mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken hem de gelecek nesiller için yaşanabilir çevreler bırakma hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır

Outdoor Factory, 2010 yılında kurulduğundan bu yana, dünya genelinde çeşitli tematik parklar, müzeler ve şehir mimarisi projeleri üzerinde çalışarak önemli kültürel ve ekonomik katkılarda bulunmuştur. Bu projeler arasında, Katar'da Doha Quest ve Qetaifan Meryal Water Park, Almanya'da Europapark, Amerika'da Otherworld, Fransa’da Nigloland, Hollanda’da Toverland, Dubai'de Emaar Müzik Müzesi, Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Yassıada Demokrasi ve Özgürlük Müzesi, Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesi, Menemen Çocuk Köyü ve Özbekistan'da 30.Yıl Özgürlük Anıtı, Tarih Müzesi, Sağlık Müzesi, Milli Bağ yer almaktadır. Ayrıca, İstanbul'da Gayrettepe, Başakşehir Çam-Sakura ve İncirli Metro İstasyonu gibi yenilikçi ulaşım projeleri de Outdoor Factory imzasını taşımaktadır.

Bu projeler, yerel ve uluslararası ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunarken, şehirlerin kültürel ve ekonomik yapısını güçlendirmekte büyük rol oynamaktadır.

Outdoor Factory yeni pazarları belirleme ve içine girmek için hangi stratejileri kullanıyor? Gelecekte hangi bölgeleri veya sektörleri hedefliyorsunuz?

Outdoor Factory yeni pazarlara girmek ve mevcut pazarlarında büyümek için farklı stratejik aksiyonlar hayata geçiriyor. Öncelikle, küresel trendleri ve bölgesel ihtiyaçları dikkatlice analiz ederek, hangi pazarların büyüme potansiyeli taşıdığını belirliyoruz. Buna ek olarak, demografik ve ekonomik verileri kullanarak hedef pazarların derinlemesine bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bu stratejik yaklaşım, şirketin yatırımlarını en verimli şekilde yönlendirmesine olanak tanıyor.

2022 yılı itibariyle Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmekte olan pazarlara odaklandık. Bu bölgelerdeki ekonomik dinamizm ve nüfus artışı, yeni projeler için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle tema parklar, müzeler ve şehirsel dönüşüm projeleri gibi alanlarda büyük potansiyel görüyoruz. Bu tür projeler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da bölgeye büyük katkılarda bulunacak.

Ayrıca, sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojiler konusundaki yenilikler, yeni pazarlara giriş stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çevre dostu ve enerji verimli yapılar geliştirerek, global düzeyde çevresel standartlara uyum sağlamayı ve yeşil bina sertifikaları almayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, şirketin çevre bilincine olan bağlılığını göstermekle kalmaz, aynı zamanda müşteriler ve yatırımcılar nezdinde de güvenilirliğimizi artırır.

Outdoor Factory olarak, sektördeki lider konumumuzu daha da pekiştirmeyi ve sürdürülebilir, yenilikçi projelerle global pazarda daha büyük bir pay elde etmeyi hedefliyoruz.

Küresel ekonomik eğilimler, dalgalanan piyasa koşulları veya uluslararası ticaret politikaları gibi, iş stratejilerinizi ve proje planlamalarınızı nasıl etkiliyor?

Küresel ekonomik eğilimler, dalgalanan piyasa koşulları ve uluslararası ticaret politikaları, Outdoor Factory'nin iş stratejilerini ve proje planlamalarını elbette doğrudan etkiliyor. Bu faktörler, finansal kararlarımızın, pazar seçimlerimizin ve projelerin zamanlamasını belirlemede de önemli rol oynuyor.

Örneğin, global ekonomik durgunluk dönemlerinde, yatırımlarımızı çok daha dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Piyasa koşulları iyimser olduğunda ise, büyüme potansiyeli yüksek yeni pazarlara giriş yapabilir veya mevcut pazarlardaki yatırımlarımızı artırabiliriz. Uluslararası ticaret politikalarının her ülke için değişiklik göstermesi, mevzuatlardaki değişiklik, malzeme, hizmet alımlarını, proje maliyetlerini ve zaman çizelgelerini etkileyebiliyor. Bu sebeple her projeyi aynı disiplin ve dikkatle ele alarak şekillendiriyoruz.

Bu tür değişikliklere uyum sağlamak için esnek/agile bir strateji izliyoruz. Farklı coğrafyalardaki operasyonlarımızı çeşitlendirerek sektördeki gücümüzü pekiştirmeye çalışıyoruz.

Projeleriniz, faaliyet gösterdiğiniz bölgelerde iş yaratma ve işgücü gelişimine nasıl katkıda bulunuyor? Projelerinize entegre edilen teknolojik ilerlemeler, ekonomik verimliliği ve üretkenliği nasıl artırıyor?

Outdoor Factory'nin projeleri, faaliyet gösterdikleri bölgelerde iş yaratma ve işgücü gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Her yeni projemiz, yerel ekonomiye entegre edilirken, çeşitli sektörlerde geniş çapta istihdam fırsatları yaratıyor ve yerel çalışanların beceri setlerini genişletiyor. Projelerimiz genellikle inşaat, mühendislik, teknoloji ve tasarım gibi çeşitli disiplinler gerektirir, bu da çok sayıda sektörde iş olanakları yaratılmasını sağlar.

Projelerimize entegre edilen teknolojik ilerlemeler ise, iş süreçlerimizin verimliliğini ve üretkenliğini artırmakta büyük rol oynuyor. Örneğin, projelerde kullanılan akıllı teknolojiler, enerji verimliliğini artırırken, inşaat ve operasyon maliyetlerini düşürüyor. Bu teknolojiler, projelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor, bu da genel üretkenlikte önemli bir artışa yol açıyor.

Outdoor Factory olarak, projelerimizle, sadece şu anki nesillere değil, gelecek nesillere de değer katacak şekilde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Yerel ve global pazarlardaki varlığımızı bu şekilde sürdürmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz.

Outdoor Factory'nin son dönemde hayata geçirdiği ve dikkat çeken projeleri, şirketin finansal performansı ve pazar konumunu nasıl etkiledi?

Outdoor Factory'nin son dönemdeki projeleri, şirketimizin finansal performansını ve pazar konumunu önemli ölçüde iyileştirmiştir. Bu projeler arasında, dünya genelinde müzeler, tema parklar ve şehir mimarisi projeleri gibi çeşitli alanlarda yer alan çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle Türk Cumhuriyetler ve Orta Doğu'da geliştirdiğimiz büyük ölçekli tema park projeleri, müzeler ve Amerika'da yakın zamanda hayata geçecek 2 önemli proje öne çıkıyor.

Gelecekte, sürdürülebilirlik odaklı tasarım anlayışımızı daha da öne çıkaracak şekilde yeni pazarlara ve yenilikçi tasarım kavramlarına odaklanmayı planlıyoruz. Bu çerçevede, teknoloji ve yerel kültürle etkileşimli projeler geliştirerek, bu alanlarda benzersiz deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, şirketimizin küresel pazardaki liderliğini pekiştirirken aynı zamanda sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel alanlar yaratma misyonumuzu da güçlendirmektedir.

Bu çalışmalar, şirketimizin finansal performansına doğrudan katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda marka değerimizi ve pazar konumumuzu güçlendirmektedir. Uzun vadede, bu projelerin başarısı, firmamızın sektördeki inovasyon ve liderlik kapasitesini artırarak, uluslararası rekabette üstünlük sağlamamıza olanak tanımaktadır​.

Yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Outdoor Factory olarak, dünya çapında çeşitli bölgelerde heyecan verici projeler üzerinde çalışıyoruz. Özbekistan'da İmam Buhari Müzesi, Govuk Gölü Projesi, Aquapark, Sağlık Müzesi, İslam Tarihi Merkezi, Spor Müzesi ve Havacılık Müzesi gibi projelerle, bu ülkenin zengin kültürel mirasını ve turistik potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Suudi Arabistan, Avrupa ve Amerika’daki büyük tematik parklarda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Özellikle Venezuela ve Meksika'daki tema park projelerimiz, bu bölgelerdeki eğlence ve turizm sektörüne büyük katkı sağlayacak.

Türkiye’de 3 farklı şehirde devasa Dijital Deneyim Müzeleri, Eğlence Parkları, Milli Parklar, Yılbaşı Köyü gibi tematik alanlarda da projelerimiz bulunuyor. Her biri, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmak üzere tasarlanmış olup, kültürel, sportif ve tarihi zenginlikleri yansıtmayı amaçlıyor. Global ölçekteki bu projelerimiz, Outdoor Factory’nin uluslararası tasarım ve uygulama konusundaki liderliğini daha da pekiştirecek nitelikte.

Outdoor Factory'nin Türkiye ve globaldeki operasyonlarında yaklaşık kaç kişi istihdam edilmektedir? Ayrıca, Türkiye'deki tema parklarınızın yıllık ziyaretçi sayısı nedir ve bu ziyaretçilerin demografik özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz

Outdoor Factory olarak, Türkiye ve globalde geniş bir ekiple faaliyet gösteriyoruz. Dünya genelinde 400’ün üzerinde çalışanımızla, projelerimizin her aşamasında uzman ekibimizle çalışarak yenilikçi çözümler üretiyoruz. Türkiye'de tasarım ve uygulamasında yer aldığımız parklardan Vialand yılda yaklaşık 4 milyondan fazla, Land of Legends 10 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamaktadır. Aileler, gençler ve turistler, tema parklarımızın en önemli ziyaretçi gruplarını oluşturmaktadır. Parklarımız hem yerel halk hem de uluslararası turistler tarafından yoğun ilgi görmekte, her yaştan ziyaretçiye hitap eden çeşitli eğlence seçenekleri sunmaktadır.

Bu çeşitlilik, projelerimizin başarısının bir göstergesi olup, her kesimden insana hitap eden geniş bir yelpazede deneyimler sunmamıza olanak tanıyor. Globaldeki projelerimizle birlikte, Türkiye'deki operasyonlarımız da markamızın dünya çapında büyümesine katkıda bulunuyor.