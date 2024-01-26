OYAK Çimento’nun devrine onay

Rekabet Kurulu, OYAK Çimento'nun TCC’ye devrini olandı.

Konuya ilişkin Kurul’dan yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ’nin tek kontrolünün TCC Amsterdam Holdings B.V.ye hisse devri gerçekleştirilmesi yoluyla Taiwan Cement Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Antalya'daki üretim sahası doğaya kazandırılıyor

OYAK Çimento, 2014 ila 2017 yılları arasında Antalya'da üretim çalışmaları yürüttüğü alanı tekrar doğaya kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karbon azaltım faaliyetlerine 2020 yılında hız veren OYAK Çimento, iklim değişikliğine bağlı riskleri odağına alarak hazırladığı 2050 yol haritası ışığında çalışmalarını her alanda hız kesmeden sürdürüyor.

Çevreci yaklaşımını üretim faaliyetlerinin merkezine koyan OYAK Çimento, bu doğrultuda sektörde fark yaratan çalışmalara imza atıyor.

Gelecek nesiller ve yaban hayatının korunması için gayret gösteren OYAK Çimento, bu doğrultuda Antalya Rehabilitasyon Bölgesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor.

2004-2017 yıllarında söz konusu alanda üretim faaliyetlerini yürüten OYAK Çimento, 3 yıldan daha uzun süredir bölgenin tekrar doğaya kazandırılması için çalışıyor. 19,31 hektar büyüklüğe sahip Antalya Rehabilitasyon Bölgesi, yaban hayatı ilan edilen bir alanda yürütülen ilk rehabilite çalışması olma özelliğini taşıyor.

Bu kapsamda, madencilik faaliyetleri sonucunda, arazinin doğaya yeniden kazandırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda, öncelikli olarak şev açıları, kademe ve basamak boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak yapıldı.

Sert zeminde 4 metre aralıklarla 1 metre derinliğinde kırıcılarla açılan çukurlar toprak ile doldurularak; 3 bin 562 adet kızılçam, 3 bin 150 adet fıstık çamı, 480 adet defne, 392 adet keçiboynuzu, 93 adet servi, bin 194 adet zakkum,3 bin 200 adet lavanta ve 20 adet badem türünün yanı sıra yaban hayat için meyveli ağaç çeşitleri dikildi.

200 kilogram kızılçam tohumunun da atıldığı Antalya Rehabilitasyon Bölgesi’ne, ayrıca fidanların su ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 12 bin metre damlama su sistemi döşendi. Öte yandan, yaban hayvanları için alana iki adet dört metrekarelik su havuzu da inşa edildi.

"Net-Zero" taahhüdü tescillendi

Verilen bilgiye göre, karbon azaltım faaliyetlerine 2020 yılında hız veren OYAK Çimento, bu kapsamda şirketlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye'de veren "ilk çimento" şirketi olmuştu.

"Net-Zero" taahhüdü SBTi tarafından tescillenen OYAK Çimento, sürdürülebilirlik alanında son 5 yılda çok önemli yatırımlara imza attı. Alternatif ham madde ve yakıt kullanımının artırılması, klinker kullanım oranının azaltılması, termal enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve yeni nesil teknolojilerin kullanılması, OYAK Çimento’nun “Net Zero” yaklaşımındaki temel stratejileri oluşturuyor.