Özhan Akademi’de eğitimler sürüyor

EKONOMİ (BURSA) – Özhan Akademi bünyesinde çalışanlara ve sektöre yönelik eğitimler devam ediyor. Geçen sene başlayan proje kapsamında 10 başlık altında gerçekleştirilen eğitimlerle, Özhan değerlerine uygun uzman ve liderler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Takım çalışması, liderlik, zaman yönetimi gibi başlıklarda gerçekleştirilen projede bugüne kadar 499 çalışana sertifikalı eğitim düzenlendi. Yıl boyunca devam eden eğitimler sonucunda sertifika almaya hak kazananlar için Geçit’teki Özhan Akademi’de sertifika töreni düzenlendi. Özhan Market Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, KALBİR Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Kahraman, KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve marketin birim müdürlerinin katıldığı törende, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Özhan Akademi Müdürü Nehir Erdoğan Sarel, Özhan Akademi olarak temel hedeflerinin, Özhan değerlerine uygun uzman ve liderler yetiştirmek olduğunu söyledi. Çalışanların bilgi, beceri ve davranışsal becerileri arttırmayı amaçladıklarını anlatan Erdoğan Sarel, şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili 2023 yılında KALBİR ile ortak bir proje başlattık. Takım çalışması, liderlik, zaman yönetimi, üçüncü göz istatistik gibi 10 başlık altında uzmanlarımız, şeflerimiz, şef yardımcılarımız, yöneticilerimizden 499 çalışanımıza sertifikalı eğitimler düzenledik. Bu yılki projemizi tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ortak çalışmalarımızın devam etmesini diliyoruz. Eğitimlerimiz için Kalbir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman’a ve Onursal Başkan Erkan Prof. Dr. Erkan Işığıçok’a teşekkürlerimizi iletiyorum.”