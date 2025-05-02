Özpet, Avrupa’nın en büyük plastik fabrikasını devreye aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / AFYONKARAHİSAR

Zeytinyağı ve ayçiçek yağı başta olmak üzere gıda sektörüne yönelik PE (polietilen) ve PET ambalaj çözümleri sunan Özpet, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışı ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla global pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyor. Köklü bir sanayi geçmişinden gelen güçle büyümeye devam ettiklerini belirten Özpet Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özsoy, “Aile olarak 70 yılı aşkın süredir sanayi deneyimine sahibiz. 1986’da kurduğumuz Özpet ile PET sektörüne adım attık. Kurulduğumuzda bu alanda Türkiye’deki ilk 10 şirketten biriydik. Bugün, 110’dan fazla üreticinin olduğu sektörde kalite ve müşteri odaklı yaklaşımımızla öncü üreticilerden biri konumundayız” diye konuştu.

Yeni fabrika yatırımıyla kapasite ve ürün çeşitliliği artıyor

Yaklaşık 700 milyon TL yatırımla hayata geçirdikleri yeni fabrikalarıyla bölgenin en modern tesislerinden birini kurduklarını açıklayan Özsoy, “Yaklaşık iki yıl önce başlattığımız yatırımla 23 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 31 bin metrekarelik alanda, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük kavanoz hatlı plastik fabrikalarından birini kurduk. Üretim kapasitemizi yıllık 26 bin tona çıkardık. Ürün yelpazemizi de genişleteceğimiz bu yatırımla, uzmanlaştığımız yağ ve turşu kavanoz ile şişelerinin yanı sıra yeni alanları da bünyemize katmayı hedefliyoruz. Şu anda odaklandığımız alanların başında su sektörü geliyor. Bu yıl içerisinde su sektörüne yönelik ürünlerin imalatına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar’daki ana fabrikalarının yanı sıra Adana, Balıkesir ve Tekirdağ’daki müşterilerine in-house üretim modeliyle hizmet sunduklarını aktaran Özsoy, “Bu model sayesinde müşterilerimizin tesislerinde şişe ve kavanoz üretim hattı kuruyoruz. Afyon’da yarı mamul olarak ürettiğimiz ürünleri, müşterilerimizin fabrikalarında, onların talepleri doğrultusunda nihai ürün haline getiriyoruz. Böylece lojistik maliyetlerini ve karbon salınımını azaltıyoruz. 12 yıldır başarıyla uyguladığımız bu modeli yurt dışına da taşımayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Gaziantep’te pilot olarak uyguladıkları R-in-house modeliyle işletmelerin kendi üretim süreçlerini yönetmelerini de sağladıklarını aktaran Özsoy, böylece hem verimliliği hem de sürdürülebilirliği artırdıklarını belirtti.

Enerji ihtiyacını GES’ten alıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 155 bin metrekarelik alan üzerine kurdukları 7,2 MW’lık güneş enerjisi santrali sayesinde elektrik ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını ifade eden Özsoy, çevre dostu üretimi büyüme stratejilerinin merkezine aldıklarını sözlerine ekledi. Özsoy, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda granül hammadde yerine giderek artan oranda Rpet (geri dönüştürülmüş PET) kullanımına ağırlık verecek uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca uçtan uca tüm süreçlerini kapsayacak bir kurumsal kaynak planlama yazılımı da yatırım kalemlerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“Halka arzla global pazarda güçlenmeyi hedefliyoruz”

Özpet Plastik olarak Türkiye’deki konumlarını daha üst sıralara taşırken, global arenadan daha fazla pay almayı hedeflediklerini vurgulayan Semih Özsoy, yeni fabrika yatırımlarının bu hedefe ulaşmada kendilerine önemli bir ivme kazandıracağının altını çizdi. Bu yolculuklarını destekleyecek bir diğer önemli gelişmenin halka arz süreci olduğuna dikkat çeken Özsoy, “Kurumsallığımızı daha da artırmak, başarı hikâyemizi uluslararası pazarlara taşımak ve prestijimizi yükseltmek amacıyla halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak ile uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.