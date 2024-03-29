Panasonic, Panasonic Automotive Systems’i satıyor

Japon Panasonic Holdings, Panasonic Automotive Systems (PAS) şirketindeki hisselerinin tamamını ABD'li özel sermaye şirketi Apollo Global Management tarafından yönetilen fonlara satacağını duyurdu.

Apollo'dan yapılan açıklamada, işlemin toplam işletme değerinin 311 milyar yen (2,06 milyar dolar) olduğu ve kapanışta yapılacak ayarlamalara tabi olarak 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Panasonic, PAS'ın yeni ana şirketinin sahibi olacak Star Japan Holdings'in yüzde 20 hissesini de satın alacağını söyledi. Apollo yaptığı açıklamada, otomotiv işinin Panasonic Group ile stratejik ilişkisini sürdüreceğini söyledi. Panasonic daha önce işletmenin gelecekte borsaya kote edilebileceğini söylemişti.