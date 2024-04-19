Papara'dan sabit işlem ücretiyle 80'den fazla ülkeye para transferi

Finansal teknoloji şirketi Papara, yurt dışına para göndermek isteyen kullancılara ülkeye göre değişen sabit transfer ücreti uyguluyor.

Papara’da Avrupa ülkelerine yapılan transferlerde sabit işlem ücreti 1 euro, Birleşik Krallık’a yapılan transferlerde 1 pound ve Amerika’ya yapılan transferlerde ise 2,5 dolar olarak uygulanıyor.

Uygulanan işlem ücreti, gönderilen tutara göre değişmezken; kullanıcılar aylık toplam 10.000 euro transfer limiti dahilinde gerçekleştirecekleri her transfer işleminde yalnızca ülke bazında belirlenen sabit ücreti ödüyor.

30 binden fazla transfer işlemi gerçekleşti

Papara kullanıcılarının yurt dışı para transferi ürününü ilk günden beri büyük bir ilgiyle karşıladığını belirten Papara CEO’su Emre Kenci, bugüne kadar toplamda 30 binden fazla işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. 2024 Nisan’a kadar en çok para transferi yapılan ilk 5 ülke Almanya, Birleşik Krallık, Filipinler, Hollanda ve Endonezya oldu. Kenci, “Herkese daha hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünler geliştirmek için çalışan Papara, sınırları kaldırmayı seven bir şirket. Yurt dışı para transferi ürünümüzün 80’den fazla ülkeye genişlemesiyle birlikte kullanıcılarımıza daha kapsayıcı bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bireysel kullanıcılarımız için Papara’nın finansal evreni; yurt dışı para transferi, sigorta ve yatırım ürünleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Finansal “Super App” olma yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

‘Papara Para Yolları’ kampanyası ilgi uyandırdı

Genişleyen kapsamıyla 80’den fazla ülkeye hızlı ve güvenli para transferini ‘Papara Para Yolları’ çatısı altında hazırlanan kampanya ile duyuran Papara, üç farklı TV reklam filmi yayınladı. Reklam filmleri dikkat çekici görsel dünyası ile ilgi uyandırırken, “1 euro’ya Avrupa’ya, 1 pound’a İngiltere’ye, 2,5 dolara Amerika’ya gidemezsin ama paran gider.” sloganıyla sabit işlem ücretine vurgu yapıyor.