PASHA Bank'tan 165 milyon TL'lik VDMK ihracı

PASHA Bank'tan yapılan açıklamada, "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının öncü bankası PASHA Bank, bugüne kadar başta tarım olmak üzere reel sektöre toplamda 2,5 milyar TL’ye ulaşan bir kaynak sağladı. 2023 yılında 9 milyar 910 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşan PASHA Bank, 9 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en güçlü yatırım bankaları arasına adını yazdırdı." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"2024 yılının ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 63, öz kaynağını yüzde 65, nakdi kredi büyüklüğünü yüzde 55 oranında artıran PASHA Bank, alternatif yatırım aracı VDMK ile 2020 yılından bugüne kadar reel sektöre toplamda 2,5 milyar TL’ye ulaşan bir kaynak sağladı. Reel sektöre kaynak sağlamayı sürdürmekte olan PASHA Bank, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk kez, müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların web sitesi aracılığıyla ihraca katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturdu. 2024’ün tarım sektörüne yönelik ilk VDMK ihracı ile Tarfin Tarım’a TLREF + 600bps faiz oranıyla, ortalama 175 gün vadeli 165 milyon TL tutarında kaynak yaratıldı.

“En güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eden” Turk Rating TR A1 Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuna sahip ihraç, 2023-2024 tarım sezonunun da 4. ihracı. Tarfin’in sunduğu yüzde 10 ek teminat oranı ve yüzde 5’lik risk teminatıyla yatırımcıya yüzde 15 ek güvence sağlayan ihraç, OMG Capital danışmanlığıyla gerçekleştiriliyor."

PASHA Bank, reel sektörü desteklemeye devam ediyor

VDMK ihraçlarıyla ilgili bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Bizler VDMK ürününün, ülkemizde de gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi gelişmesini ve işlem hacimlerinin hız kazanarak artmasını bekliyoruz. PASHA Bank olarak reel sektöre destek olmaya ve Türk ekonomisine katkıda bulunarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkanlarıyla satmaktadır.