Pazarama, 500 TL altı ürünlerde %15 indirim kampanyası başlattı

Türkiye İş Bankası kuruluşu olan Pazarama, alışveriş tutkunlarına her hafta yenilenen ürünlerle indirim fırsatı sunarak tüm kategorilerdeki 500 TL altı ürünlerde %15 indirim avantajı sağlıyor. Bu kampanya, Pazarama'nın müşterilerine en cazip alışveriş deneyimini sunma hedefi doğrultusunda, platformdaki satıcılarla iş birliği içinde hayata geçiriliyor.

Her hafta yaklaşık 300 satıcı, 20.000’den fazla ürünle bu özel kampanyaya katılıyor. Elektronikten modaya, ev dekorasyonundan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu kampanya kapsamında indirime giriyor. Tüm kategorilerden ürünlere uygulanan bu indirim, alışveriş sepetlerini daha da hafifletiyor.

Pazarama, geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığı yeni Satıcı Paneli'nde yer alan katılımlı kampanya modülü aracılığıyla bu süreci yönetiyor. Bu sayede, müşteriler hem Pazarama’nın hem de iş ortaklarının katkısıyla, çok daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatını yakalıyor. Online alışveriş severler, her hafta yenilenen indirim fırsatlarını kaçırmamak için, Pazarama uygulamasını ziyaret ederek indirimli ürünlerle dolu alışveriş sepetini hemen oluşturabilir.

Anlaşmalı banka kartları için de kampanyalar duyuruldu

1-15 Eylül tarihleri arasında Pazarama’ya özel olarak; Maximum Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli 1.000 TL ve üzeri her alışverişe 150 TL, toplam ise 750 TL PazaramaPuan kazanma fırsatı, Garanti Bonus Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL bonus kazanma fırsatı Pazarama’da müşterileri bekliyor. Garanti Shop&Fly Kart sahiplerine özel ise 5-30 Eylül tarihleri arasında, 1.500 TL ve üzeri ilk alışverişe 20.000 mil, 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe ise 40.000 mil kazanma fırsatı bulunuyor.

30 Eylül tarihine kadar Pazarama’da yer alan diğer banka kampanyaları ise; Maximum Kart sahiplerine özel 15.000 - 24.999 TL tutarındaki taksitli alışverişe 1.000 TL MaxiPuan ya da 25.000 TL ve üzeri taksitli alışverişe 2.000 TL MaxiPuan kazanma fırsatı, Vakıfbank Worldcard Kart sahiplerine özel 1.500 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplam 500 TL Worldpuan kazanma fırsatı, Ziraat Bankkart sahiplerine özel 1.500 TL ve üzeri her alışverişe 100 TL, toplam 300 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı, Garanti Bonus Kart sahiplerine özel 1.500 TL ve üzeri alışverişe 100 TL bonus, toplam 600 TL bonus kazanma fırsatı müşterilerle buluşuyor.

Online alışverişin yanı sıra, hayatın her anında kullanılabilecek finansal hizmetler ve servisler sunan Pazarama’nın avantajlı dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.