Pazarama’da kasım alışverişinde en çok hangi ürünler tercih edildi?

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden tüketicilerine sunan Pazarama, kasım ayı boyunca avantajlı alışveriş ve fırsatlar ile tüketicilerinin ceplerini rahatlattı.

Kasım ayı boyunca en fazla tercih edilen kategori süpermarket oldu

Kasım ayı boyunca iki büyük kampanya ile tüketicilerine avantajlı alışveriş sağlayan Pazarama’da, en fazla tercih edilen süpermarket kategorisini sırasıyla Kişisel Bakım ve Kozmetik, Ev, Yaşam, Yapı Market, Moda ve Anne Bebek takip etti.

Ay boyunca toplam 16 kategoride en fazla satılan ürünler ise; Süpermarket’te Tadıbu Kakaolu Fındık Ezmesi, Ayakkabı – Çanta’da Hammer Jack Coolest Bej Erkek Spor Ayakkabı, Moda’da Kışlık Lambswool Yün Çorap, Anne-Bebek’te Baby Turco Softcare Aloe Vera Islak Bebek Havlusu, Petshop’ta Proplan Sterilised Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması, Kişisel Bakım ve Kozmetik’te L'Oréal Paris Elseve Onarıcı Bakım Şampuanı, Cep Telefonu ve Aksesuar’da Xiaomi Redmi Buds Bluetooth Kulaklık, Elektronik/Küçük Ev Aletleri’nde Powertec Fön Makinesi, Ev-Yaşam-Yapı Market’te Projcb Plus Germany Perstoch Matkap Set, Isıtıcı Elektronik/Beyaz Eşya-Isıtma Soğutma’da Xiaomi Smart Tower Heater Lite Kule Tipi Isıtıcı, Oyun - Konsol ve Dijital Servisler’de Sony Playstation 5 Oyun Konsolu, Elektronik/Televizyon ve Ses Sistemleri’nde Awox Uydu Alıcılı Smart LED TV, Elektronik/Bilgisayar ve Tablet’te Samsung Galaxy Tablet, Kitap, Kırtasiye, Hobi, Oyuncak’ta LEGO Classic Creative Brick Box, Spor ve Outdoor’da Ghassy Co. Polar Ceket), Otomobil – Motosikle’te ise Goodyear to 4 Mevsim Lastiği en çok satılan ürünler oldu.

Kasım ayı boyunca en fazla alışveriş yapılan saatler 20:00 – 21:00 – 22:00 oldu

Ay boyunca en fazla alışveriş yapılan saatler 20:00 – 21:00 – 22:00 saatleri arası olurken en fazla alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir sonrasında sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya oldu.

En fazla favorilenen ilk 3 ürün sırasıyla; Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, Tefal Simplecook Tava Seti, Karaca Hatır Közde Türk Kahvesi ve Türk Kahvesi Makinesi olarak seyretti. Birçok farklı kanal üzerinden ulaşılabilen Pazarama’da kasım ayında en fazla alışveriş ise mobil uygulaması üzerinden yapıldı.

Kasım ayında Pazarama'nın müşteri ve sipariş sayısı arttı

Kasım ayında, Pazarama’nın yeni müşteri sayısı 25%, sipariş sayısı ise %64 oranında artış gösterdi.

Kasım ayı boyunca Süper 11 Fırsatları ve Süper Kasım çatı kampanyaları içinde yer alan saatlik kuponlar, çok al az öde kampanyaları, yeni kullanıcı indirimleri ve süpermarket, elektronik, moda gibi kategorilerde yoğunlaşan onlarca fırsat arasından kampanya kullanımı olarak öne çıkanlar; ilk sipariş kampanyaları ve kupon kampanyaları oldu.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.