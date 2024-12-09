DENİB 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda yerini aldı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Aşkabat'ta düzenlenecek olan 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na info stand ile katılım sağladı. 3 gün boyunca devam edecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Yalnızca Türkmenistan değil tüm Orta Asya için önem arz eden 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda DENİB info standıyla yerimizi aldık. Denizli ihracatının en belirgin özelliği olan sektör çeşitliliği ile ilimizi dünyanın her bölgesinde temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

2024 yılının bitmesine bir ay kala, 11 ayda Denizli’nin ihracat rakamı yüzde 5 oranında artışla 4 milyar doların üzerinde çıktığını ifade eden Memişoğlu, “İhracatımızı artırmak ve bu artışı sürdürülebilir kılmak için mevcut pazarlarımızda rekabet gücümüzü korumamız ve pazar çeşitliliğimizi artırmamız gerekiyor. Bu nedenle, dünyanın her yerinde düzenlenen fuarlarda yer alıyor, üyelerimizi fuar katılımı için teşvik ediyoruz. Denizli'den Türkmenistan'a 2023 yılında 5,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise ilimizden Türkmenistan’a yapılan ihracat 2,8 milyon dolar oldu” diye konuştu.

Makine ve aksamları sektörü Denizli’den Türkmenistan’a yapılan ihracatta yüzde 35’lik bir paya sahip olduklarını söyleyen Memişoğlu, “Ardından gelen kimyevi maddeler sektörü Denizli’den Türkmenistan’a ihracatta yüzde 30, demir ve demir dışı metaller yüzde 21, elektrik-elektronik sektörü ise yüzde 8 oranında pay alıyor. İlimizden Türkmenistan’a yapılan ihracat ürün bazında değerlendirildiğinde; tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, bakır örme halatlar, tutkal, yük kaldırma makineleri, kablolar gibi ihraç ürünlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yine yumurta ve işlenmiş mermer ihracatında da önemli bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.