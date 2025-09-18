  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pegasus, Avrupa’da sürdürülebilirlik ve finans alanında üç ödül kazandı
Takip Et

Pegasus, Avrupa’da sürdürülebilirlik ve finans alanında üç ödül kazandı

Pegasus Hava Yolları, dünya havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında üç prestijli ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pegasus, Avrupa’da sürdürülebilirlik ve finans alanında üç ödül kazandı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus, sürdürülebilirlik ve finans alanındaki öncü yaklaşımıyla hem sürdürülebilir havacılıkta öncü rolünü hem de çevresel ve sosyal hedefleri finansal stratejisine entegre etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi

Pegasus’un Sürdürülebilirlik Ekibi, şirketin değer yaratımına odaklanan bütünsel yaklaşımı ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlayan iklim geçiş yol haritası, cinsiyet dengesi sağlamaya yönelik girişimleri ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla desteklenen güçlü yönetişim yapısını kapsayan ESG stratejisi ile ‘Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi’ ödülüne layık görüldü.

Yılın Avrupa Hazine Ekibi

Pegasus’un kazandığı bir diğer ödül de ‘Yılın Avrupa Hazine Ekibi’ ödülü oldu. Şirketin Hazine Ekibi, 2024 ve 2025 yıllarında tamamladığı; uçak finansmanları, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapıları, Eurobond ihracı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki hangar inşaatlarının finansmanı, yedek motor finansmanları ve sektörün ilk motor bakım finansmanı gibi çeşitli ve yenilikçi işlemler ile bu ödülü almaya hak kazandı.  

Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü

Pegasus ayrıca, üç Airbus A321neo uçağını filoya katmak için Japonya’nın önde gelen finans kurumları SMFL ve SMBC’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı sayesinde ‘Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı. Söz konusu işlem, borç ve özkaynak bileşenlerinin doğrudan Pegasus’un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde, dünya genelinde öncü bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kubatoğlu: Ödüller, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımımızın tescili

Pegasus Hava Yolları CFO’su Barbaros Kubatoğlu, Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında kazanılan üç ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ödüller, Pegasus Hava Yolları’nın finansal açıdan dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir havayolu olma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıtıyor. Sürdürülebilirliği hazine operasyonlarımızdan ESG bağlantılı finansman yapılarına kadar finansal stratejimizin her katmanına entegre ederek, sadece geleceğe uyum sağlamakla kalmıyor, onu şekillendirmeye de katkı sağlıyoruz. Bu takdir, iş birliği ve yenilikçilikle havacılık finansmanında yeni standartlar belirlemeye devam eden ekiplerimizin başarısıdır.”

A101 market 18 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'e bugün hangi ürünler geliyor?A101 market 18 Eylül 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel
Asgari ücret yerinde saydı! Kiralar 4 yılda yüzde 836 arttıAsgari ücret yerinde saydı! Kiralar 4 yılda yüzde 836 arttıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Tüpraş İzmit Rafinerisi, Global Lighthouse Network’e seçildi
Tüpraş İzmit Rafinerisi, Global Lighthouse Network’e seçildi
Yıldız Holding, “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasındaki kararlılığını sürdürüyor
Yıldız Holding, “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasındaki kararlılığını sürdürüyor
QNB Türkiye’den çocuklara “su bilinci” çağrısı
QNB Türkiye’den çocuklara “su bilinci” çağrısı
Yamas, TEKNOSAB yatırımıyla kapasitesini yüzde 80 artırdı
Yamas, TEKNOSAB yatırımıyla kapasitesini yüzde 80 artırdı
THY, Afrika’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor: Yeni hat Port Sudan’a oldu
THY, Afrika’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor: Yeni hat Port Sudan’a oldu
Kahvede lüks devri: Espressolab özel deneyim alanı Atelier’i duyurdu
Kahvede lüks devri: Espressolab özel deneyim alanı Atelier’i duyurdu