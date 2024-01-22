Pegasus 'ChatGPT ile Seyahatini Planla' desteğini hizmete açtı

Pegasus Hava Yolları, CBOT işbirliğiyle ChatGPT teknolojisini seyahat asistanı FlyBot'a entegre ederek "ChatGPT ile Seyahatini Planla" desteğini hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un seyahat asistanı Flybot, yapay zekanın daha insansı ve çok yönlü bir deneyim sunacağı yeni geliştirmesiyle, yeni dönemde seyahatseverleri memnun etmeye hazırlanıyor.

İşbirliği, yapay zekanın ve diyalogsal asistanların havacılık sektöründeki dönüştürücü rolünü pekiştiriyor ve seyahatseverlere hayat kolaylaştıran bir deneyim sunuyor.

Seyahat Asistanının en önemli özelliği ise "uçuşlar", "yolculuk yapılacak yerin özellikleri" gibi çok sık bilgiye ihtiyaç duyulabilen konularda, misafirlere çağrı merkezinde beklemeden, menüler arasında dolaşmadan, hızlı ve çok kolay şekilde bilgi sunması ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırması olarak dikkati çekiyor.

Pegasus web sayfası, mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden kullanıcılara hizmet veren FlyBot; uçuş durumu sorgulama, bilet bilgisi öğrenme, uçuş kapı numarası sorgulama, kayıp bagaj başvurusu sorgulama ve hasarlı bagaj başvurusu sorgulama gibi önemli konularda da misafirlere saniyeler içinde destek sunuyor.

Gezilecek yerler ve rota önerilerini içeren bir seyahat planı yaparak seyahatseverlere geniş kapsamlı hizmet sunan FlyBot, Türkçe ve İngilizce olarak hizmet veriyor.

"Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, dijital dönüşümü başlattıkları 2018'den bu yana teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Teknolojiyi en iyi kullanan hava yolları arasında olma hedefimiz doğrultusunda birçok proje geliştiriyor ve bu hedefi bir üst lige taşımak için 'en iyinin de bir adım ötesinde' mottosuyla N+1 inisiyatifleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de dünyada havacılık sektörünün ilk sanal asistanlarından biri olan FlyBot’un en güncel teknolojilerle geliştirilmesini kapsayan projemiz." ifadelerini kullandı.

FlyBot'un kısa sürede dünya genelinde dikkati çeken hava yolu sanal asistanlarından biri haline geldiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Sanal asistanımızı sadece tek seferlik bir proje olarak değil, adeta yaşayan bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda önemli bir geliştirmeye imza attık. FlyBot, artık ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılarımıza adeta arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi doğal bir diyalog deneyimi sunuyor. Bu nedenle, FlyBot'u daha geniş bir alanda ve daha fazla dilde destekleyerek geliştirmek için CBOT ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje, havacılık sektöründe çok değerli ve öncü bir çalışma oldu. Misafirlerimize teknolojik yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

"Bu alanın öncüsü olmaya devam edeceğiz"

CBOT CEO'su Mete Aktaş da FlyBot projesinin ilk günden beri adından çok söz ettirdiğini belirterek, iki uzman şirket olarak, bir uçağın motorunu büyük bir incelikle uçuş sırasında havada yenilediklerini bildirdi.

Bu projenin, diyalogsal yapay zeka ve GPT teknolojilerinin birleşiminden doğan alanında eşine az rastlanır, başarılı, örnek bir uygulama olduğunu belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyalogsal yapay zeka ile üretici yapay zeka teknolojilerinin birlikte başarılı şekilde kullanılmaları ile müşteri deneyimi önümüzdeki dönemde önemli bir dönüşüm yaşayacak. Bu iki teknolojinin başarılı birlikteliği bize büyülü kapılar açacak. Biz de yapay zeka uzmanlığımız ve diyalogsal deneyim yaratma konusundaki liderliğimizi yeni projelerimiz ile göstermeye, bu alanın öncüsü olmaya devam edeceğiz."