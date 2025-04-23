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Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan fiyat kararı

İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Pegasus, İstanbul çıkışlı iç hat uçuşlarında fiyatları sabitledi.

Haber Merkezi
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Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan fiyat kararı
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Pegasus'tan yapılan açıklamada fiyatların Cuma gün sonuna kadar 1750 TL’ye sabitlendiği bildirildi.

Konuya ilişkin Pegasus açıklaması şöyle:

Değerli Misafirlerimiz,

Bugün İstanbul’da gerçekleşen deprem nedeniyle, ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatımızı 1.750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız.

Ayrıca, seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde aşağıdaki ilave hakları sunuyoruz.

25 Nisan 2025 Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir. Bilet işlemlerinizi 0850 250 67 02 numaralı Çağrı Merkezimiz’den yapabilirsiniz.

Saygılarımızla

Pegasus Hava Yolları

 

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