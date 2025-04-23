Deprem sonrası AJet'ten bilet fiyatı açıklaması: 1750 liraya sabitledik

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan farklı yerlere gitmek isteyen yolcular için havayolları şirketleri harekete geçti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) ardından fiyat sabitleme ile ilgili bir açıklama da AJet'ten geldi.

AJet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan depremler nedeni ile Ajet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL’ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."