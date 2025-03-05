Pegasus'un kârı beklentilerin üzerinde arttı

2024 yılı bilançosunu açıklayan Pegasus Havayolları beklentileri aşan bir şekilide son çeyrek için 2 milyar, yılın tamamı için de 13,3 milyar TL kâr açıkladı. Piyasa beklentilerin 201 milyon TL düzeyindeydi. Şirketin yıllık cirosu yüzde 58 artışla 111,8 milyar TL’ye yükseldi. Şirket yıl genelinde 12,8 milyar TL finansman gideri kaydederken yaklaşık 6,1 milyar TL’lik kısmı kiralama faiz gideri olarak kaydedildi.

Bloomberg HT'den Vahap Taştan'ın haberine göre 2024 yılında şirketin toplam misafir sayısı yüzde 17 artışla 31,9 milyon kişiye yükselirken toplam AKK ise yıllık yüzde 15 arttı. Doluluk oranı bir önceki yıla göre 2,9 puan artışla yüzde 85,6’ya yükseldi. Son çeyrekte şirketin cirosu yıllık yüzde 24 artışla 753 milyon euroya yükseldi. Yıl genelinde ciro ise yüzde 17 artışla 3,13 milyar euroya yükselmiş oldu.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı son çeyrekte 1,9 puan artışla yüzde 23,4’e yükselirken yıl genelinde FAVÖK marjı 3 puan düşüşle yüzde 28,4’e geriledi. Şirketin yan gelirleri misafir başına 28,3 euro (yıllık yüzde 11 artış) olarak gerçekleşti. Bilanço tarafında şirketin net borcu 2,4 milyar eurodan 2,75 milyar euroya yükseldi. Şirketin net nakit pozisyonu da 827 milyon euro gerçekleşti (2023: 512 milyon euro)

Şirket 2025'te filo büyüklüğünü 127 uçağa yükseltmeyi hedefliyor

Şirket 2025 beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2025’te AKK’de yüzde 12-14 büyüme, FAVÖK marjında ise yatay seyir / sınırlı artış bekleniyor. Şirket ayrıca doluluk oranında yatay / sınırlı artış ve misafir başına yan gelirde yüksek tek haneli büyüme beklentisini paylaştı. Şirketin filo büyüklüğünün de 2025 yıl sonunda 127 uçağa yükselmesi ve yıl içerisinde 9 adet A321neo uçağın teslim alınması öngörülüyor. Filo içerisindeki yeni uçak sayılarının artması nedeniyle AKK başına yakıt tüketimindeki gerileme devam edecek.