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Penta Teknoloji ve Adobe, dönüşüm ve başarı için bir araya geldi

Penta Teknoloji, Adobe ile birlikte düzenlediği FY25 Kick-Off etkinliğinde çözüm sağlayıcı iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Penta Teknoloji ve Adobe, dönüşüm ve başarı için bir araya geldi
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Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji ile yaratıcılık, tasarım ve belge akışı yazılımları üreticilerinden Adobe ile "Birlikte Dönüşüm, Birlikte Başarı" mottosuyla "FY25 Kick-Off" etkinliğini düzenledi.

Adobe'nin 2024 yılı değerlendirmesinin ve 2025 önceliklerinin detaylıca ele alındığı sunumlar etkinlik kapsamındaki toplantıların ana gündem maddeleri olurken katılımcılar aynı zamanda yaratıcı yazılımlar, yapay zeka destekli araçlar ve dijital iş süreçlerini optimize eden yenilikçi çözümler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldular.

Adobe İş Geliştirme Müdürü Joe Karkour'un katılımcılarla Adobe'nin kanal önceliklerini ve stratejilerini paylaştığı etkinlikte FY24 döneminin başarılı iş ortakları da ödüllendirildi.

Penta Teknoloji'nin düzenlediği takım olma atölyesi ise iş ortaklarıyla kurduğu güçlü işbirliğini pekiştirmesine olanak sağladı.

ASUS, Logitech ve WACOM tarafından gerçekleştirilen yaratıcı aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi görürken, "Adobe ile Dönüşüm Yolculuğu Panel Oturumu"nda ise sektör deneyimlerinin ve dönüşüm hikayelerinin paylaşıldığı birçok konu gündeme getirildi.

Gerçekleştirilen işbirliğinin sektör paydaşları için ortaya çıkaracağı potansiyelin de masaya yatırıldığı etkinlikte 100'den fazla katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Adobe'nin yaratıcı sektörlerde yenilikçiliği teşvik eden ve iş süreçlerini dönüştüren çözümlerini görmek, bizi daha ileri hedeflere ve sektörde fark yaratan projelere yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

Erünsal, teknoloji dünyasının öncü markalarıyla uzun yıllardır işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Penta Teknoloji'nin sektördeki konumunun bu işbirlikleriyle daha da kalıcı hale geldiği belirten Erünsal, şunları kaydetti:

"Adobe ile kurduğumuz stratejik ortaklık, teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm çözümlerine yönelik yenilikçi bakışımızın bir göstergesi. Penta Teknoloji’nin geniş iş ortağı ağı ve güçlü dağıtım kanallarıyla buluşturduğu Adobe'nin yaratıcı çözümleri sektördeki müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu iş birliğinin, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna inovasyon, erişilebilirlik ve verimlilik alanlarında yepyeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Katma değerli hizmetlerimiz, güçlü insan kaynağımız ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızla sektörümüzde öne çıkarken iş ortaklarımızı ileri taşımaya devam edeceğiz."

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