Petlas’tan 360 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Osman KILIÇ

AKO Grup bünyAKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas’ın 2022 verileri, yeni yatırımlarını ve 2023 hedefl erini paylaşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, yeni fabrika, enerji, tesis ve ekipman yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefl erini anlattı. 2022’yi hem yurtiçinde hem de ihracatta artışla kapattıklarını belirten Yalnız, “2022 yılsonu itibarıyla Petlas, cirosal olarak yüzde 124’lük artışla 13 milyar 369 milyon TL gelir elde etti. Yurtiçi satışımız yüzde 135, yurtdışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar olurken, 2023 için de hedef büyüttük; yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 400 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

Petlas’ın Kırşehir’de hayata geçireceği yeni fabrikası hakkında bilgi veren Yalnız, “Yeni fabrikamız için toplam 360 milyon dolarlık bir yatırım tutarı öngörüyoruz. Yeni fabrika yatırımıyla yıllık üretim kapasitemizin 100 bin ton ilave ile 340 bin tona ulaşmasını hedefl iyoruz. 1.850 kişiye istihdam yaratacak bu fabrika yatırımımızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” dedi. “Binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojileriyle donatılacak fabrikamızın inşaatına 2023 yılında başlamayı ve 2025 ve 2026 yılları itibarıyla tamamlayarak Avrupa’nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikası olma pozisyonumuzu korumayı hedefl iyoruz” diyen Yalnız, yeni fabrikadaki üretimin tamamını ihracat pazarlarına yapmayı hedefl ediklerini kaydetti.

İhracatta Asya ve Afrika’ya odaklanacak

2022 yılında 120 ülkeye düzenli ihracatları olduğunu aktaran Yalnız, “İhracatımızın yüzde 42’si Avrupa’ya, yüzde 32’si Asya’ya, yüzde 13 Kuzey Amerika’ya, yüzde 6 Güney Amerika’ya, yüzde 6’sı ise Afrika ve Avustralya’ya yapıldı” dedi. 2023 ihracat hedefl erinden bahseden Yalnız, daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istediklerini dile getirdi. Önem verdikleri pazarlardan olan Türki Cumhuriyetlerde de satış artırma hedefl eri olduğunu bildiren Yalnız, “Mevcutta en çok satış yaptığımız rekabetin ve teknolojinin üst düzeyde olduğu Almanya, Fransa ve kuzey Avrupa ülkelerinde de yaşanan resesyona rağmen pazar payımızı korumaya odaklanacağız. Öncelikli büyüme hedefimiz ise ABD, Güney Amerika ve Avrupa pazarında nitelikli büyüme yönünde” diye konuştu.

“TOGG’un lastiği için çok hevesliyiz”

Yerli otomobil TOGG’un lastik tedariki için görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Yalnız, “Yerli otomobilde yerli bir lastiğin olması gurur verir. Biz her türlü araştırmaya açığız. Çok hevesliyiz. Görüşmelerimiz sonrası gelen geri dönüşler de çok pozitif” dedi.

2023’te 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyor, enerjisinin de yüzde 60’ını kendi üretecek

Petlas’ın 2022’de 47 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Yalnız, “Bu yıl içinse 60 milyon dolarlık yatırım hedefi miz var. Bu yatırımlar enerji, bina, tesis ve ekipman yatırımlarını kapsıyor. Sadece enerji için öngördüğümüz yatırım tutarı ise 19 milyon dolar” şeklinde konuştu. Yalnız şöyle devam etti:

“Petlas olarak, çevreye duyarlı enerji politikamız kapsamında fabrika çatımızda uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin bir kısmına GES yaparak temiz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 40 milyon liralık yatırımla devreye alacağımız akışkan yataklı kazan ve buna bağlı turbo şarjlı buhar türbininden 15 megawatlık elektrik üretimi sağlayacağız. Bu çerçevede bakıldığında GES yatırımımızla toplam enerji harcamamızın yüzde 20’sini, Turbo kompresörlü jeneratörle yüzde 40’ı olmak üzere toplam enerji tüketimimizin yüzde 60’ını kendimiz üretmeyi planlıyoruz.”