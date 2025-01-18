 Philip Morris Türkiye, 10 yıldır “En İyi İşveren”

Çalışanlarının gelişimini ve mutluluğunu destekleyen uygulamalarıyla her yıl olduğu gibi 2024 yılında da öne çıkan Philip Morris Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmeler sonucunda, üst üste 10’uncu kez ‘En İyi İşveren Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Hollanda merkezli Top Employers Institute, 30 yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok kriterde değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, çalışanlarına üstün çalışma koşulları sunan, yeteneklerini geliştiren ve istihdam uygulamalarını sürekli iyileştiren şirketlere veriliyor.

Eşit fırsat yaratmaya odaklı yaklaşım

Philip Morris Türkiye, kapsayıcılık ve çeşitlilik ajandası doğrultusunda eşit fırsat yaratma konusunda birçok projeye imza atıyor. 2022 yılında hayata geçirilen Wellbeing Denge Programı da bu çabaların merkezine oturdu. Şirket, bu programla, Stevie Awards for Great Employers kapsamında "Health & Wellbeing" kategorisinde Bronz Stevie ödülüne layık görülmüştü.

Potansiyeli en üst düzeye çıkarıyor

Philip Morris Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, şirketin 10 yıl art arda "En İyi İşveren" sertifikasına layık görülmesindeki memnuniyetini değerlendirerek, başarıyı insana odaklanan şirket kültürüne borçlu olduklarını ifade etti. “Başarımızın ardında, insan odaklı, istikrarlı, sürdürülebilir politikalarımız ve daimi yenilikçi yaklaşımlarımız yer alıyor" diye ekledi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: “Potansiyeli üst düzeye çıkarabilmenin iyi bir çalışma ortamı ile mümkün olduğunun farkındayız. Bu sebeple, çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için gerekli tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz”.

Philip Morris Türkiye, art arda 10 yıldır “En İyi İşveren” unvanını korurken, yenilikçi insan kaynakları politikaları, çalışanlarına verdiği değer ve kapsayıcı yönetim anlayışıyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da örnek alınan bir kurum olarak konumlanmaya devam ediyor.