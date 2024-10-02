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Pirelli yeni kampanyasını duyurdu

150 yılı aşkın süredir inovatif teknolojilerle üretilmiş lastikler sunan Pirelli, yeni bir kampanya ile müşterilerine cazip avantajlar sağlamaya devam ediyor. Pirelli, tek seferde dört adet 18’’ jant ve üzeri lastik satın alan müşterilere bin 500 TL değerinde Shell Pratik Kart hediye edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Pirelli yeni kampanyasını duyurdu
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EKONOMİ / KOCAELİ

Kurulduğu günden bu yana sürücüleri yenilikçi teknolojilerle buluşturan Pirelli, müşterilerine özel avantajlı yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcıları veya alt satış noktalarından Pirelli marka 4 adet yaz, dört mevsim veya kış 18” jant ve üzeri otomobil ve SUV lastik satın alan müşterilere, KDV dahil bin 500 TL değerinde Shell Pratik Kart hediye edecek.

Müşteriler lastiklarini satın aldıktan sonra, Pirelli Türkiye’nin web sitesinden kampanya kaydını gerçekleştirecekler.

3 iş günü içinde SMS veya e-porta yoluyla Shell Pratik Kart’ın aktivasyonunu sağlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanarak bin 500 TL değerindeki Shell Pratik Kart’ın sahibi olacak.

Kartlar 31 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabilecek.

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