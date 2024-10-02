Ege Belediyeler Birliği, Ege Planlama Ajansı kuracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Planlama Ajansı ile ilgili bilgiler veren Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek, “Ege Planlama Ajansı'nın alt yapısında ortak insan kaynağı, ortak paydaşlar yapılaşması yer alır. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Kent ve bölgemizin sorunları saymakla bitmez. Kentsel dönüşüm, kentlerdeki çarpık yapılaşma, genç işsizlik ve diğerleri ülkemizin ortak sorunlarıdır. Ama bunların çözümü noktasında ortak akılla ve el birliğine çok önem veriyoruz" dedi.

"Ege illerinin sanayi ve lojistik bağlantıları yapılmalı"

Ege Bölgesi’nin tüm illerinin kültürel ve sosyal olarak birebirine çok yakın olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ancak sanayi planlamasını, endüstriyel planlamayı maalesef bugüne kadar kopuk şekilde getirdik. İllerimizin birbiriyle yarışan değil, birbirini destekleyen sanayi yapısında olması gerektiğini düşünüyorum. Sanayide birbirini tamamlayan iller olmalıyız. Bunu da planlamak gerekir. Ege Belediyeler Birliği çatısı altında bunların üzerinde çalışacağız” diye konuştu.